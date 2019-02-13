Запорожские копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственной матери

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

Запорожские копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственной матери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg 2019-02-13T14:45:00+02:00 Запорожье Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы

В Энергодаре задержали злоумышленника, который подозревается в убийстве собственной матери. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что обнаружила в квартире по улице Набережной труп 66-летней матери. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции.

Копы обнаружили на теле погибшей следы насильственной смерти, а позже выяснилось, что убийство женщины мог совершить ее 37-летний сын: накануне между ними между ними возникла ссора, в ходе которой сын нанес телесные повреждения матери и ушел.

Полицейские разыскали и задержали подозреваемого, которому за совершение умышленного убийства грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее драка с поножовщиной произошла возле магазина в Запорожье. В результате один из участников стычки оказался в больнице, а второй был задержан – ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также мы сообщали о кровавой стычке в Харькове, где после ссоры в кафе ранее судимый мужчина схватился за нож и ранил двоих мужчин и женщину. Пострадавшие оказались в больнице.

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