Запорожские копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственной матери
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы
В Энергодаре задержали злоумышленника, который подозревается в убийстве собственной матери. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.
В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что обнаружила в квартире по улице Набережной труп 66-летней матери. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции.
Копы обнаружили на теле погибшей следы насильственной смерти, а позже выяснилось, что убийство женщины мог совершить ее 37-летний сын: накануне между ними между ними возникла ссора, в ходе которой сын нанес телесные повреждения матери и ушел.
Полицейские разыскали и задержали подозреваемого, которому за совершение умышленного убийства грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее драка с поножовщиной произошла возле магазина в Запорожье. В результате один из участников стычки оказался в больнице, а второй был задержан – ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Также мы сообщали о кровавой стычке в Харькове, где после ссоры в кафе ранее судимый мужчина схватился за нож и ранил двоих мужчин и женщину. Пострадавшие оказались в больнице.
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