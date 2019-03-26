Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Запорожские призывники не будут получать повестки на избирательных участках

Сегодня, 19:41

В запорожском военкомате пообещали не забирать призывников с избирательных участков

Фото: Нацгвардия
Фото: Нацгвардия.
Запорожские призывники не будут получать повестки на избирательных участках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0f1/a9d/5c50f1a9da09f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0f1/a9d/5c50f1a9da09f.jpg Запорожье В запорожском военкомате пообещали не забирать призывников с избирательных участков

В Запорожском областном военном комиссариате заверили, что парней призывного возраста не будут забирать на службу с избирательных участков.

Это заявление было сделано после того, как в сети появились слухи о том, якобы мужчин с участков будут забирать в военкоматы.

В ведомстве заявили, что сотрудники военкоматов не будут работать на избирательных участках и призвали молодых парней пойти на выборы и проголосовать, чтобы определить будущее страны.

Также в военкомате подчеркнули: если будет замечено вручение повесток на избирательных участках, звонить по телефонам 061-764-13-54; 061-764-24-79.

Напомним, ранее в Украине одновременно пересеклись и сборы резервистов в связи с военным положением и осенний призыв на срочную службу. Осенний призыв 2018 года проходил с 1 октября до 31 декабря. По планам, на срочную службу должны были отправить почти 18 тысяч призывников в возрасте от 20 до 27 лет со всей Украины.

Так, в Вооруженные силы планировалось набрать 9010 человек, еще 6500 – в Нацгвардию, в Пограничную службу - 1550 юношей, еще 900 человек – в Спецслужбу транспорта.

Между тем, в Запорожье после атаки россиян на украинские корабли выстроились очереди в военкоматах, добровольцы выразили желание отправиться на защиту страны и оставляли военкомам свои данные на случай мобилизации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег служба, призывники, призыв, военкомат, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " Запорожские призывники не будут получать повестки на избирательных участках". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Весенний призыв в Запорожской области: стало известно, сколько юношей будут проходить службу

22 марта, 15:12

Службу в ВСУ будут проходить треть призывников

В Запорожье сменили главного военного комиссара

20 марта, 19:27

Главой Запорожского областного военкомата стал Владислав Хобот

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

5 типов женщин, которые независимо от времени притягивают мужчин

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета

Реакция Пояркова на пародию, которую снял на него "Квартал-95"

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

Основания для вызова «скорой» — Супрун
Загрузка...

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Сегодня, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

По стопам Пугачевой: 70-летний певец готовится стать отцом - СМИ