Запорожские призывники не будут получать повестки на избирательных участках

В запорожском военкомате пообещали не забирать призывников с избирательных участков

Фото: Нацгвардия.

Запорожские призывники не будут получать повестки на избирательных участках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0f1/a9d/5c50f1a9da09f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0f1/a9d/5c50f1a9da09f.jpg 2019-03-26T19:41:46+02:00 Запорожье В запорожском военкомате пообещали не забирать призывников с избирательных участков

В Запорожском областном военном комиссариате заверили, что парней призывного возраста не будут забирать на службу с избирательных участков.

Это заявление было сделано после того, как в сети появились слухи о том, якобы мужчин с участков будут забирать в военкоматы.

В ведомстве заявили, что сотрудники военкоматов не будут работать на избирательных участках и призвали молодых парней пойти на выборы и проголосовать, чтобы определить будущее страны.

Также в военкомате подчеркнули: если будет замечено вручение повесток на избирательных участках, звонить по телефонам 061-764-13-54; 061-764-24-79.

Напомним, ранее в Украине одновременно пересеклись и сборы резервистов в связи с военным положением и осенний призыв на срочную службу. Осенний призыв 2018 года проходил с 1 октября до 31 декабря. По планам, на срочную службу должны были отправить почти 18 тысяч призывников в возрасте от 20 до 27 лет со всей Украины.

Так, в Вооруженные силы планировалось набрать 9010 человек, еще 6500 – в Нацгвардию, в Пограничную службу - 1550 юношей, еще 900 человек – в Спецслужбу транспорта.

Между тем, в Запорожье после атаки россиян на украинские корабли выстроились очереди в военкоматах, добровольцы выразили желание отправиться на защиту страны и оставляли военкомам свои данные на случай мобилизации.

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