Запорожские спасатели помогли годовалому мальчику, запертому в квартире

Сегодня, 11:11

К спасателям обратилась женщина, которая не могла войти в квартиру, где остался ее сын

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В городе Токмак Запорожской области спасатели помогли годовалому ребенку, который оказался закрыт в квартире. Об этом сообщают в областном управлении ГСЧС.

Как стало известно, в Службу спасения обратилась женщина, которая не могла открыть входную дверь квартиры, где находился ее годовалый ребенок. Спасатели с помощью выдвижной лестницы попали в помещение, открыли дверь и передали малыша матери. За это время ребенок, к счастью, не пострадал. 

Ранее в Мелитополе Запорожской области по одной из улиц ходила пьяная 32-летняя женщина, которая предлагала прохожим подарить им свою восьмимесячную дочь

15 мая горожане сообщили копам, что пьяная женщина с ребенком пыталась отдать девочку первому встречному. Ребенка госпитализировали, а с горе-матерью разбираются в полиции.

Также мы писали о том, что 11 мая в Ровенской области в реанимацию с резаными ранами тела был госпитализирован ребенок, на которого с ножом набросился его молодой отец. А на Закарпатье молодая женщина нанесла своему ребенку смертельные ножевые ранения и ранила своего отца.
ребенок, спасатели, запорожская область, ГСЧС, токмак

Вы сейчас просматриваете новость "Запорожские спасатели помогли годовалому мальчику, запертому в квартире". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: pixabay.com

В Кременчуге 11-летний мальчик попал под поезд

Вчера, 18:56

Ребенку отрезало стопу, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии

Запорожье

Фото: pixabay.com

В Мелитополе женщина предлагала прохожим ребенка

Вчера, 14:58

32-летняя женщина хотела отдать прохожим свою 8-месячную дочь
Загрузка...

Другие новости

Андрей Буртовой. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве 15-летний подросток стал героем для жителей пятиэтажки

Вчера, 14:06

Рискуя жизнью, парень предупредил людей о пожаре  

Донбасс

ГУ ГосЧС в Донецкой обл

Девочка, на которую обрушилась стена в Донецкой области, умерла в больнице

14 Мая, 23:59

Трое других детей получили травмы различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает
Загрузка...