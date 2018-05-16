Запорожские спасатели помогли годовалому мальчику, запертому в квартире

К спасателям обратилась женщина, которая не могла войти в квартиру, где остался ее сын

В городе Токмак Запорожской области спасатели помогли годовалому ребенку, который оказался закрыт в квартире. Об этом сообщают в областном управлении ГСЧС.

Как стало известно, в Службу спасения обратилась женщина, которая не могла открыть входную дверь квартиры, где находился ее годовалый ребенок. Спасатели с помощью выдвижной лестницы попали в помещение, открыли дверь и передали малыша матери. За это время ребенок, к счастью, не пострадал.





Ранее в Мелитополе Запорожской области по одной из улиц ходила пьяная 32-летняя женщина, которая предлагала прохожим подарить им свою восьмимесячную дочь.

15 мая горожане сообщили копам, что пьяная женщина с ребенком пыталась отдать девочку первому встречному. Ребенка госпитализировали, а с горе-матерью разбираются в полиции.

Также мы писали о том, что 11 мая в Ровенской области в реанимацию с резаными ранами тела был госпитализирован ребенок, на которого с ножом набросился его молодой отец. А на Закарпатье молодая женщина нанесла своему ребенку смертельные ножевые ранения и ранила своего отца.