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Запорожские спасатели выручили маленького лисенка (фото)

27 апреля, 12:44

Руслан Ровик

В городе Пологи лисенок упал в смотровую яму и не мог выбраться из нее

В Запорожской области спасатели вытащили из ямы в городе Пологи маленького лисенка, который не мог самостоятельно выбраться.

Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 26 апреля, около 11 часов.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на территории одного из частных предприятий в городе Пологи в смотровую яму упал маленький лисенок и не может самостоятельно выбраться наружу", - говорится в сообщении.

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Бойцы ГСЧС вытащили беднягу, накормили его и выпустили на волю в экосистемы, но перед этим сделали фото спасенного.

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Ранее в Киевской области к борьбе с пожарами, которые нанесли ущерб в 25 млн гривен, привлекли более 1200 человек, в Житомирской – 765. Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику и дополнительно семь путеукладчиков Вооруженных сил Украины. Сейчас продолжаются работы по созданию минерализованных полос инженерной техникой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что таких масштабных пожаров, как в Житомирской области и Чернобыле, в стране не было 24 года.

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А выгоревшие леса Чернобыля показали с высоты.

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спасатели запорожская область ГСЧС лисенок Пологи

Источник: Сегодня

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