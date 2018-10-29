Запорожские спасатели вытащили ребенка, упавшего в шестиметровый колодец

В городе Орехово в Запорожской области спасатели вытащили из глубокого полуразрушенного колодца мальчика, который упал туда во время игры.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, для спасения ребенка 28 октября привлекали одну единицу техники и четверых спасателей.

В пресс-службе отметили, что о происшествии в Службу спасения "101" сообщили родители мальчика. Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС с помощью веревки и штурмовой лестницы достали восьмилетнего школьника из колодца глубиной в шесть метров.

Спасатели передали пострадавшего врачам, и мальчика в карете скорой помощи доставили в больницу, где, после осмотра врачей, было принято решение о его госпитализации.

Напомним, ранее под Харьковом спасатели вытащили из трехметровой ямы пенсионерку, которая при падении сломала ногу и получила сотрясение мозга. С помощью лестницы и спецсредств бойцы ГСЧС спустились в яму, обвязали веревкой пострадавшую и подняли ее на поверхность, где женщину 1950 года рождения уже ждали медики.

Также сообщалось, что в Вознесенском районе Запорожья 54-летний мужчина провалился в трехметровую яму посреди улицы и не смог выбраться самостоятельно. Спасателям пришлось вытаскивать его на поверхность с помощью лестницы.