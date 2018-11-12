Запорожские спортсмены выступят на первом любительском Кубке Украины по ММА

Сегодня, 17:59

Сборную Запорожской области представят восемь спортсменов


Фото: пресс-служба World Warriors Fighting Championship

Фото: пресс-служба World Warriors Fighting Championship

Фото: пресс-служба World Warriors Fighting Championship

В Киеве 17 ноября состоится первый Кубок Украины по смешанным боевым искусствам ММА среди любителей – UF MMA 2018, в котором будут соревноваться запорожские спортсмены.

Сборную команду Запорожской области представят восемь спортсменов из спортивного клуба "ДИНАМО":
 – Москаленко Тимофей (9 лет);
 – Клименко Максим (9 лет);
 – Клименко Сирофим (9 лет);
 – Демянович Даниил (9 лет);
 – Галдина Маргарита (11 лет);
 – Журавлев Даниил (13 лет);
 – Ивахив Марк (14 лет);
 – Ушаков Валерий (19 лет).

Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного по адресу ул. Николая Матеюка, 4. В них примут участие 350 спортсменов из 22 областей Украины в возрасте от 10 до 35 лет. Все спортсмены прошли предварительный отбор на региональных соревнованиях.

Кубок Украины по MMA будет проводиться в командно-личном зачете в следующих возрастных категориях:
 – дети 10-11 лет
 – юноши 12-13 лет;
 – кадеты 14-15 лет
 – юниоры 16-17 лет;
 – взрослые 18+ лет.

Бойцы будут выступать в обязательном защитном снаряжении: шлеме, перчатках и накладках на голени. Чтобы соревнования проходили максимально безопасно, будут запрещены некоторые приемы из профессиональных ММА. Участие в Кубке Украины по смешанным боевым искусствам ММА позволит спортсменам попасть в сборную Украины и представлять страну на чемпионатах мира и Европы.

UF MMA была создана для развития и популяризации смешанных боевых искусств в Украине, в частности любительского направления. Федерация организовала участие сборной Украины на Чемпионате Европы по ММА среди детей и кадетов, который проходил в Болгарии 21 октября 2018. На соревнованиях Украину представляли 22 спортсмена. Сборная завоевала второе командное место с результатом 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали.

Идея создания UF MMA принадлежит руководству международного ММА-промоушена World Warriors Fighting Championship (WWFC) – президенту Владимиру Тесле и вице-президенту Денису Перчу.

"Мы с партнерами уже пять лет развиваем профессиональную ММА-лигу – World Warriors Fighting Championship (WWFC). За это время мы пришли к общему мнению, что для достижения высоких спортивных результатов украинских спортсменов необходимо популяризировать смешанные боевые искусства как массовый вид спорта в стране. С этой целью в марте 2018 года мы создали Украинскую федерацию смешанных боевых искусств", – рассказал о целях создания Федерации президент UF MMA Владимир Тесля.

Как рассказал вице-президент UF MMA Денис Перч, федерация пытается создать условия для молодых спортсменов, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал на любительском уровне, а потом уже переходили в профессиональный спорт.

"Мы хотим, чтобы молодые ребята, пройдя путь в любителях, затем достигали вершин в профессиональном спорте: становились чемпионами мира и Европы", – отметил он.

Напомним, что UF MMA уже проводила любительские соревнования по ММА: с 11 по 13 мая 2018 в городе Тячев Закарпатской области прошел открытый чемпионат Украины по смешанным боевым искусствам ММА среди детей, юношей, кадетов, юниоров и взрослых. Всего в чемпионате Украины UF MMA приняли участие 182 спортсмена из 15 регионов Украины, в том числе 2 бойца из Словакии.

Напомним, не так давно на базе спортивного клуба "Сильная нация" прошел турнир по борьбе, единоборствам и ММА среди детей от 6 до 14 лет

Также сайт "Сегодня" писал, как бой толстяков в ММА стал хитом интернета
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