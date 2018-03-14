Запорожские власти жестко накажут перевозчика-нелегала

Губернатор Запорожской области Константин Брыль поручил подготовить обращения в полицию, СБУ и Фискальную службу по факту систематических нарушений требований закона со стороны крупного перевозчика с парком из 100 автобусов – группы "БАС ТУР".

Как написал губернатор в своем Facebook, на перевозчика, который представлен двумя фирмами – ООО "БАС ТУР" и ООО "Запорижбастранс", поступают многочисленные жалобы.

"Маскируясь под туристические услуги, нерегулярные перевозки, регулярные специальные перевозки, компания по факту выполняет значительные объемы регулярных пассажирских перевозок в направлении Днепра, Мелитополя, Энергодара, Днепрорудного, а также курортов Кирилловки, Бердянска, Приморска, Новоконстантиновки, Геническа", – подчеркнул он.

Также губернатор, ссылаясь на собственные источники, отметил, что компания за день нелегально перевозит более двух тысяч пассажиров и зарабатывает свыше 130 тысяч гривен в день и около четырех миллионов в месяц.

Еще в 2017 году Государственная служба Украины по безопасности на транспорте лишила компанию лицензий на пассажирские перевозки, но они все равно продолжают работу.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский рынок такси является довольно проблемным сегментом, который у нас в стране практически никак не контролируется и не регулируется: таксисты то и дело попадают в ДТП, но никакой ответственности перед пассажиром за это не несут, и всячески избегают наказания.

А перед этим в Луганской области пресекли закупку за бюджетные средства школьных автобусов, производимых попавшим под украинские санкции российским предприятием.