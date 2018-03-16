Запорожские волонтеры стали жертвами аферистов из Черновцов

Волонтеры из города Васильевка, Запорожской области, пожаловались на пришествие черновицких аферистов, которые пытаются собрать деньги якобы на лечение больных детей.

В свою очередь, приезжие жалуются, что их попросту не пропускают в город.

Тем временем, в магазинах Васильевки появились пластиковые контейнеры, на которых приклеено фото ребенка и телефон благотворительного фонда, зарегистрированного в Черновцах.

"Подошли двое ребят, девочка и парень, предоставили документы, попросили поставить эти две коробочки. Ну, мы как люди доверчивые, сказали приедем мы же и заберем эти коробочки", – рассказала директор магазина Инна Суздалева.

А вот васильевские волонтеры заподозрили приезжих в мошенничестве и взялись проверять все магазины города, а как только находили контейнеры черновицкого фонда – вызывали полицию.

"Фонд Черновцы. Мы находимся в Запорожской области. Номер телефона киевский 044. Уже настораживает", – объяснил волонтер Олег Попов.

В свою очередь, специалисты запорожских благотворительных фондов рассказали, что черновицкие волонтеры собирали взносы незаконно – для того, чтобы разместить сундучок в помещении, нужны специальные договора. На это нужно обращать внимание и владельцам магазинов.

"Обязательно письменный договор в двух экземплярах. Один договор остается непосредственно в магазине, и один у нас, потому что в договоре прописывается, что это идет аренда помещения на безоплатной основе, указываются сроки, либо бессрочные", – рассказала координатор благотворительного фонда Ольга Вовк-Собина.

Журналисты попытались выяснить, почему буковинцы собирают благотворительные взносы без договоров, однако по адресу регистрации фонда никого не было – офис закрыт, а телефоны не отвечают.

В свою очередь, президент фонда Елена Марченко на звонок по мобильному ответила, что считает – конфликт раздули волонтеры из Васильевки, которые не хотят делиться территорией.

"Деньги собираются. Были установлены несколько боксов для сбора пожертвований. И звонил какой-то патриот. И он там решил делить территорию", – поведала она.

Между тем, васильевчане говорят, что уже раскрывали фальшивых волонтеров – в начале февраля полиции передали жительницу Запорожья, которая якобы собирала деньги для больного ребенка, но оказалось, что она не работает ни в одном из благотворительных фондов, а деньги собирала на собственные нужды.

Напомним, ранее в Запорожской области бизнесмены отдали мошенникам около 580 тысяч гривен, предполагая, что жертвуют на инициативу запорожского губернатора для помощи участникам АТО.

А под Киевом мошенники выманили у пенсионера 22 тысячи гривен и золотые украшения якобы на помощь сыну, устроившему ДТП.

В свою очередь, харьковские мошенники, выдавая себя за первых лиц фискальной службы, пытались выманивать деньги у бизнесменов.