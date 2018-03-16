Запорожские волонтеры стали жертвами аферистов из Черновцов
Приезжие собирали деньги якобы на помощь тяжело больным детям
Волонтеры из города Васильевка, Запорожской области, пожаловались на пришествие черновицких аферистов, которые пытаются собрать деньги якобы на лечение больных детей.
В свою очередь, приезжие жалуются, что их попросту не пропускают в город.
Тем временем, в магазинах Васильевки появились пластиковые контейнеры, на которых приклеено фото ребенка и телефон благотворительного фонда, зарегистрированного в Черновцах.
"Подошли двое ребят, девочка и парень, предоставили документы, попросили поставить эти две коробочки. Ну, мы как люди доверчивые, сказали приедем мы же и заберем эти коробочки", – рассказала директор магазина Инна Суздалева.
А вот васильевские волонтеры заподозрили приезжих в мошенничестве и взялись проверять все магазины города, а как только находили контейнеры черновицкого фонда – вызывали полицию.
"Фонд Черновцы. Мы находимся в Запорожской области. Номер телефона киевский 044. Уже настораживает", – объяснил волонтер Олег Попов.
В свою очередь, специалисты запорожских благотворительных фондов рассказали, что черновицкие волонтеры собирали взносы незаконно – для того, чтобы разместить сундучок в помещении, нужны специальные договора. На это нужно обращать внимание и владельцам магазинов.
"Обязательно письменный договор в двух экземплярах. Один договор остается непосредственно в магазине, и один у нас, потому что в договоре прописывается, что это идет аренда помещения на безоплатной основе, указываются сроки, либо бессрочные", – рассказала координатор благотворительного фонда Ольга Вовк-Собина.
Журналисты попытались выяснить, почему буковинцы собирают благотворительные взносы без договоров, однако по адресу регистрации фонда никого не было – офис закрыт, а телефоны не отвечают.
В свою очередь, президент фонда Елена Марченко на звонок по мобильному ответила, что считает – конфликт раздули волонтеры из Васильевки, которые не хотят делиться территорией.
"Деньги собираются. Были установлены несколько боксов для сбора пожертвований. И звонил какой-то патриот. И он там решил делить территорию", – поведала она.
Между тем, васильевчане говорят, что уже раскрывали фальшивых волонтеров – в начале февраля полиции передали жительницу Запорожья, которая якобы собирала деньги для больного ребенка, но оказалось, что она не работает ни в одном из благотворительных фондов, а деньги собирала на собственные нужды.
Напомним, ранее в Запорожской области бизнесмены отдали мошенникам около 580 тысяч гривен, предполагая, что жертвуют на инициативу запорожского губернатора для помощи участникам АТО.
А под Киевом мошенники выманили у пенсионера 22 тысячи гривен и золотые украшения якобы на помощь сыну, устроившему ДТП.
В свою очередь, харьковские мошенники, выдавая себя за первых лиц фискальной службы, пытались выманивать деньги у бизнесменов.
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