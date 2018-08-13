Запорожские врачи за неделю приняли почти 400 человек с отравлениями

Сегодня, 16:59

Уровень отравлений оказался на 15,5% выше минувшего показателя

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Запорожской области обострилась ситуация с пищевыми отравлениями – за неделю к врачам обратились почти 400 человек. Как сообщили в областном центре Минздрава, показатель минувшей недели на 15,5% превышает показатели предыдущего периода.

В большинстве случаев заболевание связывают с нарушением технологии приготовления и хранения домашних блюд. Почти половина заболевших отметили, что продукты сомнительного качества они приобрели на стихийных рынках. Вспышек и групповых заболеваний в течение недели не зарегистрировано.

Напомним, ранее мы писали о массовом отравлении шаурмой в Киеве - число людей, которые оказались в больницах с острой кишечной инфекцией, приближалось к сотне.

Также стоит напомнить о массовом отравлении малышей  в детском саду Одессы – там заболели около 50 детей. А перед этим в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека.

Кроме того, не так давно было зафиксировано новое отравление в Николаевской области на частной базе отдыха "Сан Марино": пострадали 8 детей и 2 взрослых.
Минздрав, запорожская область, отравления

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Источник:

"Сегодня"

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