Запорожских чиновников обвинили в махинациях с деньгами для переселенцев

За два года незаконно было выплачено почти полутора миллионов гривен

В Запорожской области прокуратура расследует факт незаконной выплаты около 1,5 миллионов гривен в виде социальных пособий беженцам из зоны Антитеррористической операции.

Как сообщили в областной прокуратуре, подозреваемыми оказались должностные лица Управления социальной защиты населения Пологовской районной государственной администрации.

"Злоупотребляя своим служебным положением в части неосуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания (пребывания), составляли поддельные акты обследования материально-бытовых условий семьи, которые в дальнейшем подавались на заседание районной комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат", – рассказали в прокуратуре.

Таким образом, за 2 года беженцам выплатили почти 1,5 млн грн пособий. Чиновников подозревают в служебном подлоге и растрате в особо крупных размерах.

Им уже сообщили о подозрении, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, ранее в Кабмине пообещали дважды повысить пенсии военным: по словам министра социальной политики Андрея Ревы, пенсии военным будут расти в два этапа.

Перед этим премьер-минстр Украины Владимир Гройсман заявлял, что при повышении пенсий военным в Украине должна быть изменена система распределения выплат в зависимости от того, участвовали ли получатели в боевых действиях. Этого нынешнее решение правительства не предусматривает – нужно, что соответствующие изменения одобрил парламент.