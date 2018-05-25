Запорожских чиновников, продававших земли детского лагеря, задержали с поличным

В здании одного из райсоветов развернулся настоящий триллер

Сотрудники запорожской прокуратуры задержали с поличным главу Веселовского райсовета и директора коммунального предприятия "Райселькомунхоз", которые незаконно передавали земельные участки детского оздоровительного лагеря в частные руки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, чиновники, вступив в сговор, переоформили документы, согласно которым лагерь на побережье Азовского моря перешел в собственность КП "Райселькомунхоз", а затем, по решению райсовета, земельные участки лагеря передавали в частные руки.

За оформление документов на право пользования землей директор требовал у потенциальных покупателей взятку в размере 100 тысяч гривен, половину которой передавал главе райсовета.











24 мая правоохранители зафиксировали факт передачи взятки в здании Веселовского райсовета, чиновники получили часть денег в размере 60 тысяч гривен, после чего их задержали.

Отметим, при задержании глава райсовета оказывал сопротивление – он повредил часть денег и попытался скрыться, однако был задержан после того, как врезался в автомобиль сотрудника полиции. Деньги, полученные в качестве взятки, изъяты. Ведется следствие.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада в девятый раз продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Ранее предполагалось, что мораторий будет действовать до 2018 года. Теперь же мораторий продлен еще минимум на год – до 1 января 2019 года.

Между тем, по прогнозам Всемирного банка, цены на продажу земли в Украине могут вырасти втрое в случае отмены моратория. Отмена моратория на продажу земли является одним из структурных маяков Международного валютного фонда, который подчеркивает огромную важность открытого рынка земли для усиления украинской экономики.