Запорожских чиновников, продававших земли детского лагеря, задержали с поличным
В здании одного из райсоветов развернулся настоящий триллер
Сотрудники запорожской прокуратуры задержали с поличным главу Веселовского райсовета и директора коммунального предприятия "Райселькомунхоз", которые незаконно передавали земельные участки детского оздоровительного лагеря в частные руки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, чиновники, вступив в сговор, переоформили документы, согласно которым лагерь на побережье Азовского моря перешел в собственность КП "Райселькомунхоз", а затем, по решению райсовета, земельные участки лагеря передавали в частные руки.
За оформление документов на право пользования землей директор требовал у потенциальных покупателей взятку в размере 100 тысяч гривен, половину которой передавал главе райсовета.
24 мая правоохранители зафиксировали факт передачи взятки в здании Веселовского райсовета, чиновники получили часть денег в размере 60 тысяч гривен, после чего их задержали.
Отметим, при задержании глава райсовета оказывал сопротивление – он повредил часть денег и попытался скрыться, однако был задержан после того, как врезался в автомобиль сотрудника полиции. Деньги, полученные в качестве взятки, изъяты. Ведется следствие.
Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада в девятый раз продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Ранее предполагалось, что мораторий будет действовать до 2018 года. Теперь же мораторий продлен еще минимум на год – до 1 января 2019 года.
Между тем, по прогнозам Всемирного банка, цены на продажу земли в Украине могут вырасти втрое в случае отмены моратория. Отмена моратория на продажу земли является одним из структурных маяков Международного валютного фонда, который подчеркивает огромную важность открытого рынка земли для усиления украинской экономики.
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