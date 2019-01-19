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Запорожский дайвер показал видео подводной "метели" в Днепре

Сегодня, 03:07

На видео дайвер показал речную метель и зимовку сома

Дайвер снял на видео зимний подводный мир Днепра
Дайвер снял на видео зимний подводный мир Днепра.
Запорожский дайвер показал видео подводной "метели" в Днепре //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/240/9a6/5c42409a67a94.png //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/240/9a6/5c42409a67a94.png Запорожье На видео дайвер показал речную метель и зимовку сома

Запорожский дайвер Юрий Батаев показал, как выглядит подводный мир реки Днепр в зимнее время и снял свое погружение на видео.

Главными "героями" ролика оказались сомы, которых на речном дне оказалось немало, а также своеобразная "метель" из песка и ракушек. Видео было опубликовано на канале дайвера в YouTube.

Во время съемки прозрачность речной воды составляла 10 метров, что является очень хорошим показателем, особенно для зимнего времени. При этом Батаев отметил, что с каждым годом рыбы в реке становится меньше.

В то же время, дайвер заявил, что в Запорожье – уникальные условия для зимнего дайвинга, поскольку река делится на два бьефа (бьеф – участок реки между соседними шлюзами или плотинами).

"Подразумевается, что река делится пополам плотиной ДнепроГЭС. На верхнем бьефе, как правило, лед становится достаточно быстро и можно погружаться в майну под лед. В то же время, нижний бьеф замерзает при очень сильных морозах в 15-20 градусов. Открытыми остаются только ближние участки к ДнепроГЭСу", – объяснил автор.

Дайвер добавил, что зимние холода не являются преградой для погружений, нужны лишь холодоустойчивое оборудование, сухой костюм и хорошая физическая форма.

Напомним, ранее мы писали об интересных находках в водах Черного моря, где обнаружили несколько затонувших кораблей.  Стоит напомнить и о том, как ученые выяснили, кто создал таинственный подводный город на дне Средиземного моря.

Днепр, Запорожье, дайвинг, дайвер

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