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Запорожский депутат Фукс вылечился от коронавируса: что он рассказал

16 апреля, 13:21

Тина Наринецкая

Инфекцию у мужчины обнаружили еще в марте

Депутату Запорожского областного совета Геннадию Фуксу удалось вылечиться от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Коварный недруг COVID-19 прибегнул к "агрессивному дебюту". В шахматах есть такой прием для запугивания соперника. В самом начале игры все фигуры выдвигаются на наступательные позиции. Неопытному игроку кажется, что все пропало. Игра была нелегкой и волю к победе нужно было приложить по максимуму. Противник очень коварный и не простой. Так что, снова в игре", – написал депутат.

Он поблагодарил врачам и всем, кто поддерживал его все эти три недели. Теперь он вернется к своим рабочим обязанностям.

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Напомним, что коронавирус у Геннадия Фукса обнаружили еще в марте. Выяснилось, что он недавно прилетел из Израиля.

Ранее мы сообщали, что, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:30 16 апреля в Украине официально подтвержден 4161 случай заражения COVID-19. За сутки в стране обнаружили 397 новых случаев.

А тем временем ряд стран начинают выходить из карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Запорожье депутат вылечили коронавирус областной совет

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