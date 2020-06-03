Запорожский депутат погорел на взятке: СБУ показала видео задержания

В Запорожье депутат городского совета был задержан в момент получения крупной суммы за выделение земли в пользование.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, депутата подозревают в коррупции в сфере землепользования.

"Чиновник, который является заместителем главы постоянной комиссии по вопросам земельных ресурсов, систематически получал взятку от граждан за выделение участков под застройку жилья и для ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

Реклама

Оперативники спецслужбы задокументировали, что депутат требовал 340 тысяч гривен от местного жителя – в такую сумму он оценил выделение земельного надела на берегу Днепра под частный дом.

При этом все необходимые документы заявитель подал в горсовет еще три года назад, но чиновник все это время создавал искусственные препятствия, чтобы вынудить его заплатить.

В тренде Пункт пропуска на границе с Венгрией возобновил работу: что происходит на КПП

Видео: СБУ

Депутата задержали в одном из спальных районов Запорожья на получении 243 тысяч гривен взятки. За несколько дней до этого сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником 97 тысяч гривен "аванса".

Было открыто уголовное производство по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом", решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрания меры пресечения.

Реклама

Напомним, ранее руководитель таможенного поста "Ковель" был задержан на получении взятки в размере 5440 долларов.

Также мы сообщали о законе об обличителях коррупции в Украине , который предполагает, что каждый человек сможет заработать на коррупционерах. Документом установлено вознаграждение для обличителей, а также целый ряд гарантий. Но есть определенные условия. Подробнее – смотрите в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама