Запорожский депутат потребовал опровергнуть информацию по сбитому им мужчине

Депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин, который стал фигурантом смертельного ДТП, отправил на почту редакции издания "061" официальное письмо, в котором потребовал написать опровержение материала о состоянии сбитого им насмерть мужчины.

В частности, речь идет о материале "Запорожские медики, приехавшие на вызов по ДТП Гришина, не посчитали сбитого мужчину пьяным".

"061" провел повторную консультацию с медиаюристом и подготовил официальный ответ Гришину – редакция не будет подавать опровержения материала.

В частности, Гришин утверждает, что информация, которая содержится в материале, не соответствует действительности. Также он возмущен тем, что другие СМИ также написали о том, что сбитый им мужчина был трезв.

Однако, как заявили в "061", они не несут ответственности за материалы, размещенные на других сайтах. Редакция обратилась за юридической помощью к медиаюристу ГО "Платформа прав людини" Александру Бурмагину, который подробно изучил все материалы, опубликованные журналистами, а также документы и требования депутата. И после этого подготовил ответ:

"В контексті обставин поширення відомостей, які Ви вимагаєте визнати недостовірними і спростувати, зазначені стандарти діяльності ЗМІ свідчать про наступне:

1. Частина вимог, яка стосується спростування відомостей про тиск на журналіста, не підлягає задоволенню, оскільки це класичні оціночні судження. І у редакції достатньо доказів наявності мінімальної фактичної основи для поширення таких оцінок;

2. Частина вимог стосовно спростування інформації про те, що на місці ДТП медичні працівники не встановили стан сп’яніння постраждалого в ДТП, не підлягає задоволенню, оскільки ця інформація підтверджується матеріалами, які є в наявності у редакції, а надані Вами докази її не спростовують. Адже вони засвідчили результати досліджень, які було проведено не на місці ДТП, а після доставлення потерпілого до лікарні. Крім того, в своїх публікаціях ми вже поширювали інформацію стосовно результатів цих аналізів і про те, що вони встановили. Іншими словами, ми всебічно і всесторонньо висвітлювали обставини цієї події;

3. ЗМІ поширив відомості щодо ДТП в контексті суспільно-важливої теми, виконуючи роль ЗМІ і відповідно до професійних стандартів діяльності;

4. ЗМІ є вільним у обранні форми і змісту висловлення думки;

5. Межі критики депутата місцевої ради, враховуючи його статус – є значно ширшими у порівнянні з іншими пересічними громадянами;

6. Враховуючи вищенаведені обставини, депутат місцевої ради, відповідно до стандартів Європейського суду з прав людини, має більш терпимо і толерантно ставитися до критики стосовно себе. Адже він свідомо, в тому числі своїми активними діями, поставив себе у центр громадської уваги, пильного контролю з боку ЗМІ та публічних осіб;

7. Оскаржувані думки і відомості було поширено не для підриву репутації, заподіяння шкоди іншим немайновим правам, а на поширення дискусії на тему, яка становила інтерес для громадськості.

Насамкінець, хочемо звернути увагу, що інформація про те, що медики не встановили на місці ДТП стан сп’яніння людини, яка постраждала в ДТП, стосується цієї людини, а не Вас. До того ж, ця інформація не має негативного характеру, що виключає її спростування згідно п.15 Постанови Пленуму Верховного Суду України №1 від 27.02.2009 року".

Напомним, ранее мы писали о том, что Гришин угрожает судом выясняющей детали дела журналистке. Также мы писали, что сам депутат утверждал, что, когда он возвращался в Запорожье из Бердянска, под колеса его машины "бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения".