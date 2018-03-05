Запорожский налоговик попался на внушительной взятке: опубликованы фото

В Запорожье 3 марта сотрудники Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины задержали сотрудника налоговой инспекции на получении взятки в 250 тысяч гривен.

Как сообщили в военной прокуратуре Запорожского гарнизона, подозреваемым оказался начальник отдела аудита одной из налоговых инспекций Главного управления ГФС в Запорожской области.

Чиновника подозревают в том, что он вымогал и получил взятку от директора частной компании за искусственное занижение суммы убытков.

"За уменьшение суммы убытков в акте проверки с 650 тысяч гривен до 170 тысяч указанный чиновник требовал и получил от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в сумме 250 тысяч гривен. Непосредственно во время совершения преступления налоговика задержали", – утверждают прокуроры.





Фото: военная прокуратура Запорожского гарнизона

Фото: военная прокуратура Запорожского гарнизона

Возбуждено уголовное производство по статье "получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение", чиновнику планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

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