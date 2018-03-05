Запорожский налоговик попался на внушительной взятке: опубликованы фото

Сегодня, 13:02

Чиновник ГФС требовал взятку в четверть миллиона

Фото: военная прокуратура Запорожского гарнизона
Фото: военная прокуратура Запорожского гарнизона

В Запорожье 3 марта сотрудники Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины задержали сотрудника налоговой инспекции на получении взятки в 250 тысяч гривен.

Как сообщили в военной прокуратуре Запорожского гарнизона, подозреваемым оказался начальник отдела аудита одной из налоговых инспекций Главного управления ГФС в Запорожской области.

Чиновника подозревают в том, что он вымогал и получил взятку от директора частной компании за искусственное занижение суммы убытков.

"За уменьшение суммы убытков в акте проверки с 650 тысяч гривен до 170 тысяч указанный чиновник требовал и получил от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в сумме 250 тысяч гривен. Непосредственно во время совершения преступления налоговика задержали", – утверждают прокуроры.


Фото: военная прокуратура Запорожского гарнизона

Фото: военная прокуратура Запорожского гарнизона

Возбуждено уголовное производство по статье "получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение", чиновнику планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

Ранее мы писали о задержании "добрых фей" из Государственной миграционной службы, которые предлагали за взятку ускорить оформление загранпаспортов.

Ранее в Киеве на системном взяточничестве поймали главного специалиста отдела контроля за благоустройством и охраны окружающей среды Дарницкой РГА.

Чиновника задержали с поличным при получении им второй части взятки в шесть тысяч.

Также в прокуратуре заявили о том, что уличили во взяточничестве директора государственного предприятия "Агроспецсервис", которого поймали на получении 35 тысяч грн и 3 тыс. долларов США.
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Источник:

"Сегодня"

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