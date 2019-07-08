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Запорожский путешественник пострадал при встрече с машиной Нацгвардии

8 июля, 13:01

Получивший травмы велосипедист госпитализирован

Фото: Энергодар news
Фото: Энергодар news.

В Запорожье у автомобиля Национальной гвардии во время движения отпало колесо, травмировавшее велосипедиста.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Как сообщает Энергодар news, колесо угодило в ехавшего по встречной полосе велосипедиста. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Как сообщает Verge, велосипедист, в которого попало колесо, – известный украинский путешественник Владимир Супруненко. Он совершил много велосипедных путешествий по миру.

Как сообщалось, в Иране по подозрению в шпионаже арестован харьковский путешественник.

Также мы сообщали, что в Луцке велосипедист погиб под колесами аварийной машины.

Также мы писали, что сегодня в Житомире произошло смертельное ДТП – на перекрестке столкнулись грузовик и легковушка. Из-за удара ГАЗ-3307 перевернулся на бок. В результате аварии 25-летний пассажир Opel погиб на месте . Еще одного пассажира легковушки, 25-летнего местного жителя, с травмами госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

Ранее в пресс-службе патрульной полиции Украины сообщали, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, Запорожье, путешественник, велосипедист, колесо, национальная гвардия

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Источник:

Сегодня

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