Запорожский суд признал, что Ил-76 сбили вследствие российской агрессии

Решение принято по жалобе вдовы командира экипажа

Обломки самолета Ил-76, сбитого под Луганском. Фото: AFP..

Коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель Александра Белого, командира экипажа самолета Ил-76, который был сбит под Луганском в июне 2014 года, следствием агрессии России

Решение было принято 5 июня.

Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу жены погибшего командира экипажа самолета Татьяны Чимирковой и отменил соответствующее решение Мелитопольского горрайонного суда.

Решение Запорожского апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде в течение 30 дней.

Как сообщалось, 16 апреля Мелитопольский горрайонный суд отказался признать гибель командира экипажа самолета Ил-76, который был сбит под Луганском в июне 2014 года, следствием агрессии России. Во время катастрофы погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.

27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал виновным в служебной халатности, повлекшей гибель летчиков и десантников, генерал-майора Виктора Назарова и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Назаров подал апелляцию, рассмотрение которой длится до сих пор. В данный момент генерал Назаров находится на свободе.

Как сообщалось, родственники погибших в катастрофе Ил-76 отсудили 19,5 млн гривен компенсации.

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