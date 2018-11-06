Запорожский суд вынес приговор убийце трехлетнего ребенка

В Запорожской области Токмакский районный суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который был признан виновным в убийстве трехлетнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что преступление было совершено в октябре 2017 года, когда семья убитой девочки – супруги с тремя детьми – снимали квартиру у 38-летнего мужчины в Молочанске.

После совместного распития алкоголя, родители девочки вышли на некоторое время, оставив своих детей вместе со злоумышленником, и в это время пьяный хозяин квартиры, будучи раздраженным, зверски убил трехлетнюю девочку.

На основании показаний свидетелей, протоколов осмотра места происшествия, заключений экспертиз, злоумышленника приговорили к пожизненному лишению свободы.

Напомним, ранее жестокое убийство ребенка произошлоь в Мелитополе, где отец нанес своему спящему сыну пять ударов ножом. Позже выяснилось, что мужчина ранее служил участковым милиционером, а после увольнения со службы стал злоупотреблять наркотиками, к тому же у него обнаружили шизофрению.

После смерти мальчика убийца пытался совершить суицид, однако не сумел нанести себе смертельную рану и оказался в реанимации под охраной полиции.