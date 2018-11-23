Запорожский трамвай снова попал в ДТП: пострадала Mazda, появились фото и видео

В Запорожье произошло второе за последние дни ДТП с участием трамвая – на перекрестке улицы Чаривной и проспекта Моторостроителей в Шевченковском районе вагон врезался в Mazda.

Инцидент произошел 22 ноября. В результате аварии легковушка получила механические повреждения, сообщает "Первый запорожский".













В свою очередь, полицейские, которые работали на месте происшествия, заверили, что в ДТП обошлось без пострадавших. Копам предстоит выяснить подробности и обстоятельства столкновения.

Напомним, ранее практически на этом же месте произошло серьезное ДТП: трамвай врезался в маршрутку. В результате пострадали девять человек. По предварительным данным, водитель трамвая не остановился на красный свет и протаранил маршрутное такси.

ранее в Запорожье произошло столкновение грузовика и трамвая с пассажирами: водитель фуры попытался "проскочить" перед пассажирским транспортом, но врезался в кабину вагона.

Также мы писали о том, как под трамвай в Одессе попала 90-летняя пенсионерка. Женщина скончалась в больнице.