Запорожский трамвай снова попал в ДТП: пострадала Mazda, появились фото и видео
В результате инцидента обошлось без пострадавших
В Запорожье произошло второе за последние дни ДТП с участием трамвая – на перекрестке улицы Чаривной и проспекта Моторостроителей в Шевченковском районе вагон врезался в Mazda.
Инцидент произошел 22 ноября. В результате аварии легковушка получила механические повреждения, сообщает "Первый запорожский".
В свою очередь, полицейские, которые работали на месте происшествия, заверили, что в ДТП обошлось без пострадавших. Копам предстоит выяснить подробности и обстоятельства столкновения.
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Второй день подряд на Шевчике буянят трамваи! #запоріжжя #запорожье
Напомним, ранее практически на этом же месте произошло серьезное ДТП: трамвай врезался в маршрутку. В результате пострадали девять человек. По предварительным данным, водитель трамвая не остановился на красный свет и протаранил маршрутное такси.
ранее в Запорожье произошло столкновение грузовика и трамвая с пассажирами: водитель фуры попытался "проскочить" перед пассажирским транспортом, но врезался в кабину вагона.
Также мы писали о том, как под трамвай в Одессе попала 90-летняя пенсионерка. Женщина скончалась в больнице.
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