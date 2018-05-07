Запорожского чиновника обвиняют в миллионных хищениях

На строительстве дворца спорта чиновник мог украсть около двух миллионов гривен

В Запорожье чиновника городского совета обвиняют в злоупотреблении властью, которое нанесло бюджету ущерб на более чем два миллиона гривен. Как сообщает управление защиты экономики полиции области, реконструкция Дворца спорта "Юность" финансировалась из городской казны.

Тем временем, директор коммунального предприятия, принадлежащего горсовету, в интересах частых лиц подписал изменения к договору с фирмой-подрядчиком, из-за чего стоимость отдельного оборудования сильно подорожала. В результате бюджетные расходы на объект увеличились на 2,1 млн грн.





Чиновника обвиняют в злоупотребление властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее на взятке в 18 тысяч гривен "погорел" начальник отдела экспертизы Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Взятка предназначались за выдачу справок для одной из местных жительниц, которая планировала получить страховой платеж после смерти мужа.

Кроме этого, на Прикарпатье гинеколог требовал от мужчины взятку в 500 долларов. Также мы писали о задержании на взятке заведующего одного из отделений Ивано-Франковской областной больницы.