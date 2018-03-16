Запорожского чиновника отдали под суд за взятку в 56 тысяч гривен
Глава сельсовета вымогал деньги с предпринимателя за подписание документов
В Запорожском районе главу сельсовета голову обвиняют в получении 56 тысяч гривен взятки от директора одного из частных предприятий.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, материалы обвинения переданы в суд.
"Запорожской местной прокуратурой №1 завершено досудебное расследование по уголовному производстве относительно председателя Григорьевского сельского совета", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что чиновник вымогал деньги за подписание актов выполненных работ.
Сейчас обвинительный акт направлен в Запорожский районный суд Запорожской области для рассмотрения.
Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее в Киеве на получении 330 тысяч гривен попался крупный чиновник - руководитель государственного предприятия "Киевоблстройинвест". Он вымогал и получил от бизнесмена-строителя "откат" за возведение детского садика.
Напомним, ранее в Запорожье прошли обыски в здании областной госадминистрации по делу о хищении средств на строительстве детского сада. Как подозревают стражи порядка, чиновники умудрились похитить 3 миллиона гривен.
А перед этим сотрудники СБУ в Запорожье задержали руководителя налоговой инспекции, который "зарабатывал" на поборах местных бизнесменов. По данным спецслужбы, чиновник предлагал занизить штрафные санкции предпринимателям, требуя за это свою "долю".
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