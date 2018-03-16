Запорожского чиновника отдали под суд за взятку в 56 тысяч гривен

Глава сельсовета вымогал деньги с предпринимателя за подписание документов

В Запорожском районе главу сельсовета голову обвиняют в получении 56 тысяч гривен взятки от директора одного из частных предприятий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, материалы обвинения переданы в суд.

"Запорожской местной прокуратурой №1 завершено досудебное расследование по уголовному производстве относительно председателя Григорьевского сельского совета", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что чиновник вымогал деньги за подписание актов выполненных работ.

Сейчас обвинительный акт направлен в Запорожский районный суд Запорожской области для рассмотрения.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве на получении 330 тысяч гривен попался крупный чиновник - руководитель государственного предприятия "Киевоблстройинвест". Он вымогал и получил от бизнесмена-строителя "откат" за возведение детского садика.

Напомним, ранее в Запорожье прошли обыски в здании областной госадминистрации по делу о хищении средств на строительстве детского сада. Как подозревают стражи порядка, чиновники умудрились похитить 3 миллиона гривен.

А перед этим сотрудники СБУ в Запорожье задержали руководителя налоговой инспекции, который "зарабатывал" на поборах местных бизнесменов. По данным спецслужбы, чиновник предлагал занизить штрафные санкции предпринимателям, требуя за это свою "долю".