Запорожскому преподавателю грозит семь лет тюрьмы за 200 долларов взятки

В Запорожье началось судебное разбирательство по обвинению во взяточничестве преподавателя частного высшего учебного заведения "Классический приватный университет".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, обвиняемая – заведующая одной из кафедр вуза.

По данным ведомства, преподаватель получила от студентки взятку в виде перевода на карточку в сумме 5600 гривен – эквивалент 200 долларов.

"По месту жительства проведены санкционированные обыски, по результатам которых выявлено и изъято орудие совершения преступления, а именно банковскую карточку, на которую перечислены денежные средства, мобильный телефон, черновые записи и прочее", – передает пресс-служба.

Обвинительный акт направлен в Октябрьский районный суд Запорожья.

По статье, которую инкриминируют преподавательнице, она может получить приговор в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали о задержании на взятке 35-летнего инспектора патрульной полиции. Как выяснилось, инспектор предлагал нетрезвым водителям за деньги закрыть материалы административных дел или сделать их рассмотрение в суде более "лояльным".

За свои "услуги" коп просил от 500 до 6 тысяч гривен, и теперь ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

А в Кропивницком сотрудники Департамента внутренней безопасности и СБУ задержали старшего лейтенанта полиции на получении взятки в 10 тысяч гривен. По оперативной информации, старший оперуполномоченный уголовной полиции требовал с жителя области деньги, обещая ему изменить квалификацию статьи на менее тяжкую.