Затопленные улицы и обесточенные районы: в Бердянске бушевала непогода

Сегодня, 13:21

В городе прошел сильный ливень

В курортном Бердянске Запорожской области в воскресенье прошел сильный ливень, из-за которого часть города затопило. Об этом сообщает пресс-служба местной ГЧСЧ.

Из-за непогоды некоторые улицы города были залиты водой, местами примерно до 20-25 см. Кроме того, без электроснабжения остались 1800 абонентов микрорайона "Центр" и 1300 абонентов микрорайона "Лески".

К ночи воскресенья электроснабжение микрорайонов восстановили. Спасатели совместно с коммунальщиками откачивали воду из зданий Бердянских горрайонных электросетей и Бердянского завода подъемно-транспортного оборудования. Также отремонтировали прорыв на напорном канализационном коллекторе

"С помощью специального оборудования откачали более 2500 куб. м воды", – отметили в ГосЧС.

На данный момент все последствия непогоды ликвидированы.

Напомним, ранее мощные ливни и непогода в Запорожье превратили некоторые улицы города в реки и устроили "потоп" нескольких районов города.

Кроме того, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.
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