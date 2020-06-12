Зеленский назначил нового главу Запорожской ОГА

Президент Владимир Зеленский сменил главу Запорожской областной государственной администрации – руководителем стал Виталий Боговин, заменивший Виталия Туринка, назначенного в сентябре2019 года.

Соответствующие указы главы государства №220/2020 и №221/2020 были обнародованы на его официальном сайте.

Нового руководителя ОГА представил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, а вместе с ним прибыли вице-премьер – глава Минцифры Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, а также генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Реклама

Также сообщается, что Туринок останется в команде Зеленского и перейдет на центральный уровень.

Между тем, новый глава Запорожский ОГА заявил, что планирует продолжать реализацию региональных проектов программы "Большое строительство", в первую очередь заняться мостами и восстановить дороги.

Также Боговин заверил, что собирается восстановить прошлогодние поступления в бюджет, которые снизились на 50%, за счет инвестиций и возвращения бизнеса в регион.

Другие пункты его программы: развитие туризма, поддержка медицинской реформы, региональная "оцифровка", борьба с наркотиками, рестарт экономики региона за счет поддержки малого и среднего бизнеса, а также проведения малой приватизации, сообщает "Первый городской".

Реклама В тренде В Днепре гигантская змея заползла в квартиру на седьмом этаже (видео)

Во время представления нового главы ОГА руководитель МВД объяснил, что приезд в регион глав правоохранительных ведомств связан с разгулом преступности в области.

"Борьба с преступностью – это один из показателей улучшения качества жизни, которое требуют от нового главы области. Сейчас в некоторых городах Запорожской области обнаглели бандитские группы. Если они думают, что так будет продолжаться, то это не так", - пообещал Аваков.

Стоит отметить, что Боговин был кандидатом в народные депутаты во время парламентских выборов 2019 года – он выдвигался мажоритарщиком по 78 округу от партии "Слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", еще в середине апреля директор харьковского института социсследований Денис Кобзин говорил, что, если карантин затянется, возможен рост насильственных преступлений. Также отмечается, что тяжких преступлений стало меньше, однако во время эпидемии стало больше мошенников.

Реклама

Ранее в Нацполиции заявляли, что в 2019 году было меньше всего убийств в истории Украины. Правоохранители говорят, что меньше стало и грабежей, и разбоев.

Также смотрите в сюжете, как мошенники пытаются заработать на коронавирусе:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама