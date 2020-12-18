Зеленский назначил нового главу Запорожской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Старуха председателем Запорожской областной государственной администрации.

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Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Соответствующий указ № 577/2020 глава государства подписал 18 декабря.

Кроме того, еще одним указом Владимир Зеленский уволил бывшего главу облгосадминистрации Виталия Боговина. В указе говорится, что его уволили в соответствии с поданным заявлением.

Что известно о Старухе?

Александру Старуху 47 лет, он родился в Запорожье. На этой должности он уже не впервые. В 2008-2010 году возглавлял Запорожскую ОГА. Окончил Запорожский государственный университет, специальность – преподаватель истории. Кандидат исторических наук.

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Имеет третий ранг государственного служащего. Работал в национальном заповеднике "Хортица" и Запорожском госуниверситете.

Напомним, недавно Зеленский назначил старого-нового главу Днепропетровской ОГА.

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