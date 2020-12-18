Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

Зеленский назначил нового главу Запорожской ОГА

18 декабря, 14:11

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ранее Старух уже возглавлял ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Старуха председателем Запорожской областной государственной администрации.

Реклама

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Соответствующий указ № 577/2020 глава государства подписал 18 декабря.

Кроме того, еще одним указом Владимир Зеленский уволил бывшего главу облгосадминистрации Виталия Боговина. В указе говорится, что его уволили в соответствии с поданным заявлением.

Что известно о Старухе?

Александру Старуху 47 лет, он родился в Запорожье. На этой должности он уже не впервые. В 2008-2010 году возглавлял Запорожскую ОГА. Окончил Запорожский государственный университет, специальность – преподаватель истории. Кандидат исторических наук.

В тренде
Памяти Геннадия Кернеса. Вспоминаем самые яркие цитаты мэра
Реклама

Имеет третий ранг государственного служащего. Работал в национальном заповеднике "Хортица" и Запорожском госуниверситете.

Напомним, недавно Зеленский назначил старого-нового главу Днепропетровской ОГА.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ОГА Владимир Зеленский Запорожская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)
Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)Украина
Гололед в Запорожье: машины
Гололед в Запорожье: машины "кружит" на трассе и сносит в кюветЗапорожье
Последствия мощного шторма в Кирилловке показали с квадрокоптера (видео)
Последствия мощного шторма в Кирилловке показали с квадрокоптера (видео)Запорожье
В Запорожской области фермер вспахал еврейское кладбище: люди собирают кости на поле (фото)
В Запорожской области фермер вспахал еврейское кладбище: люди собирают кости на поле (фото)Запорожье
Загорелась подушка: в Запорожье 9-ти месячный ребенок получил сильные ожоги
Загорелась подушка: в Запорожье 9-ти месячный ребенок получил сильные ожогиЗапорожье
В Запорожье избрали главу облсовета
В Запорожье избрали главу облсоветаЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять