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Зеленский проинспектировал создание базы ВМС в Бердянске (видео)

11 апреля, 17:31

Руслан Ровик

Президенту продемонстрировали, как будет развиваться военно-морская база

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с проектом создания объектов инфраструктуры военно-морской базы "Восток" для Военно-морских сил Украины в Бердянске.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины в Facebook.

Главе государства продемонстрировали планы строительства порта в Бердянске, рассказали о том, какие силы здесь будут размещены и насколько усилятся Военно-морские силы Украины в Азовском море.

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Напомним, ранее в западной части Азовского моря, недалеко от берегов оккупированного Крыма, сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали судно, на котором находились четверо украинцев.

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Корабль вместе с рыбаками был доставлен в оккупированную Керчь для "разбирательства". Россияне решили задержать команду корабля на 48 часов.

Позже в Сети было опубликовано видео "допроса", на котором капитан судна признает факт незаконного вылова камбалы и заявляет, что сотрудники ФСБ не оказывали на него психологического давления.

Также стоит добавить, что в Азовское море переброшены два российских малых ракетных катера "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии, которые выполняли задачи в Средиземном море.

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ВМС Бердянск запорожская область Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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