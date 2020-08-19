Зеленский сделал селфи на мосту и рассказал о поездке в Запорожскую область (фото)

Завершить строительство моста планируют через два года

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Запорожскую область ознакомился с ходом строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в областном центре и сделал селфи на строящемся мосту.

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Фото глава государства опубликовал в своем Telegram-канале сегодня, 19 августа.

"Мост в Запорожье. Строим круглосуточно! Кто-то обещал много лет, а мы делаем!", – написал Зеленский.

Как рассказал во время визита президента председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков, ремонтные работы на мосту начались в апреле этого года, и, согласно плану, движение по одной полосе должны запустить уже в 2020-м. Завершить строительство планируют через два года. Работы на объекте ведутся круглосуточно, в строительстве задействованы 350 работников.

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"Этот мост, как мы и говорили, мы начали строить. Согласно планам команды, с момента подписания контрактов понадобится два года. Я думаю, это быстро. Посмотрим. Хотим действительно его построить", – прокомментировал Зеленский.

Он также отметил, что мостов в Украине много, и значительное количество из них нуждается в ремонте и восстановлении, поэтому на следующий год в рамках "Большого строительства" будет предусмотрена отдельная программа по мостам.

Ранее мы сообщали, что глава государства во время поездки в Запорожскую область проинспектировал трассу М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта. Он заявил, что до конца года в Украине будет построено около 500 км дорог.

Также напомним, госпроект "Большая стройка" не был приостановлен даже в условиях карантина. Подробнее о нем узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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