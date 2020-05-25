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Женщина приехала в Бердянск из Москвы и заразила COVID-19 знакомых

25 мая, 12:31

Тина Наринецкая

В городе COVID-19 заболели 10 человек

В Бердянске Запорожской области, где недавно пьяные женщины нарушили карантин и устроили драку с полицией, обнаружили еще двоих больных COVID-19 – опасную инфекцию подхватили мать и дочь.

Как рассказали в местном горсовете, женщины попали в больницу вчера, 24 мая. Они контактировали с женщиной, которая 16 мая приехала из Москвы и нарушила условия самоизоляции. Ее с коронавирусом госпитализировали 19 мая. Сейчас же медики ищут последнюю попутчицу, которая приехала с больной в одном микроавтобусе из России. Ей необходимо срочно пройти тестирование на коронавирус.

Всего же в Бердянске с начала эпидемии обнаружили 10 больных COVID-19. Из них четверо выздоровели, а жизнь одного пациента спасти не удалось.

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Ранее мы рассказывали, что в Николаеве от коронавируса умерла женщина, к которой приезжала дочь из Москвы. Врачи предполагают, что 80-летнюю пациентку одной из больниц заразила именно дочка.

Тем временем в Тернопольской области разгорелся скандал из-за того, что там не хотят тестировать медиков. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Москва эпидемия женщина Бердянск инфекция заражение коронавирус Запорожская область

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