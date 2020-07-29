Жестокое убийство бойца "Азова": в Запорожье попрощались с погибшим военным (фото)

В центре Запорожья на площади Героев революции попрощались с бойцом "Азова", который умер после жестокого избиения.

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Проводить в последний путь Олега Черевко собралось много людей. Как сообщает "Радио Свобода", в прощании, кроме родных и друзей погибшего, приняли участие местные ветераны боевых действий на Донбассе, волонтеры, бойцы Нацгвардии и подразделения полка "Азов", в котором служил военный.

Также на церемонии присутствовали представители Запорожского областного совета и государственной администрации.

Ранее мы сообщали, что Запорожский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому в убийстве бойца "Азова". Его отправили в СИЗО без права внесения залога до 18 сентября.

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Напомним, "азовца" избили 21 июля в родном городе, куда он прибыл на несколько дней в служебную командировку. Вечером, когда Олег ждал жену под магазином, он заметил незнакомого мужчину, который приставал к прохожим.

Черевко сделал ему замечание, за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за жизнь Олега Черевко, но, к сожалению, вывести его из комы так и не удалось.

Ранее мы сообщали, что на Сумщине объявили траур и простились с погибшим на Донбассе солдатом.

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