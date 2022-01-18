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Жила в ужасных условиях: в Запорожье умерла 4-месячная девочка (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 января, 07:59
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Горе-мать ребенка исчезла и сейчас ее ищут правоохранители. Малышку женщина бросила на своего знакомого
В Запорожье умерла маленькая девочка. Фото: коллаж "Сегодня"
В Запорожье умерла маленькая девочка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Запорожье из-за плохого ухода скончалась 4-месячная девочка. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мать ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области.

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Подробности трагедии

Вечером 17 января в полицию поступило сообщение от врачей о смерти 4-месячной девочки, умершей во время проведения реанимационных действий в карете скорой помощи.

Полицейские установили, что бригаду медиков вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребенка.

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Ребенок умер в карете скорой помощи. Фото: ГУНП Украины

Ребенок жил в ужасных условиях

Малышка находилась в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм.

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Девочка жила в ужасных условиях. Фото: ГУНП Украины

Что известно о матери девочки?

Маме девочки 29 лет. В прошлом году она привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

В тот день она надолго оставила девочку на своего знакомого, который и вызвал скорую.

Что грозит?

По данному факту возбуждено уголовное производство. Матери ребенка грозит срок от двух до пяти лет. Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение женщины.

В Черкасской области погиб младенец, пока его горе-мать отсыпалась

В Черкасской области умер младенец, пока мать отсыпалась. Женщина была в алкогольном опьянении.

Инцидент произошел в городе Каменка. 31-летняя женщина взяла с собой младенца и других детей и отправилась к знакомым распивать спиртное. Младенец кричал ночью, но мать не реагировала. Подошла к ребенку только утром, когда уже было поздно.

По словам бабушки Лидии Роман, ее внучка Юля подавилась слюной, в результате чего и наступила смерть.

"Такой вывод был дан в Смеле. Таня слышала, как ребенок плакал ночью. Утром поднялась к ней, а она молчит. Уже губки посинели и вся холодная. Теперь Таня ходит рыдает", — рассказала пенсионерка.

Несколько лет назад у 31-летней Татьяны Роман соцслужбы забрали старшую дочь. Женщина якобы пыталась задушить ее. Во время последней беременности и после рождения ребенка никто с проверками не приходил, говорит бабушка.

В то же время женщина отметила, что обращалась к соцслужбам с просьбами проверить и "как-то повлиять на дочь", но никакой реакции не было. В полиции тоже "только отмахивались" в ответ на аналогичные обращения.

"Дочь часто оставляла младшую на меня или на 6-летнюю дочь. А теперь, когда случилось горе, работницы соцслужбы приезжали и говорили, чтобы я звонила по телефону в случае чего", — рассказала Лидия Роман.

Ранее мы писали:

  • В Харькове мать задушила двухлетнего ребенка, а затем сама выпрыгнула в окно 4-го этажа. Женщина осталась живой, ее госпитализировали. Позже она призналась, что была больна, поэтому решила покончить жизнь самоубийством и убить ребенка.
  • В Полтавской области женщина родила ребенка и утопила его в ведре с помоями. Впоследствии она пояснила, что дочь погибла в результате неосторожности. С помощью экспертизы удалось выяснить, что смерть девочки наступила от механической асфиксии в результате утопления при погружении в емкость с жидкостью.
  • Во Львовской области, в городе Жидачове, в палатке сгорел годовалый мальчик. Пока матери не было, палатка вспыхнула, и ребенок погиб. Женщине грозит до пяти лет заключения.

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