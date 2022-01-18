Жила в ужасных условиях: в Запорожье умерла 4-месячная девочка (фото)

Горе-мать ребенка исчезла и сейчас ее ищут правоохранители. Малышку женщина бросила на своего знакомого

В Запорожье умерла маленькая девочка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Запорожье из-за плохого ухода скончалась 4-месячная девочка. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мать ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области.

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Подробности трагедии

Вечером 17 января в полицию поступило сообщение от врачей о смерти 4-месячной девочки, умершей во время проведения реанимационных действий в карете скорой помощи.

Полицейские установили, что бригаду медиков вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребенка.

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Ребенок умер в карете скорой помощи. Фото: ГУНП Украины

Ребенок жил в ужасных условиях

Малышка находилась в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм.

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Девочка жила в ужасных условиях. Фото: ГУНП Украины

Что известно о матери девочки?

Маме девочки 29 лет. В прошлом году она привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

В тот день она надолго оставила девочку на своего знакомого, который и вызвал скорую.

Что грозит?

По данному факту возбуждено уголовное производство. Матери ребенка грозит срок от двух до пяти лет. Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение женщины.

В Черкасской области погиб младенец, пока его горе-мать отсыпалась

В Черкасской области умер младенец, пока мать отсыпалась. Женщина была в алкогольном опьянении.

Инцидент произошел в городе Каменка. 31-летняя женщина взяла с собой младенца и других детей и отправилась к знакомым распивать спиртное. Младенец кричал ночью, но мать не реагировала. Подошла к ребенку только утром, когда уже было поздно.