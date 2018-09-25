Житель Бердянска высадил в огороде 198 кактусов

В Бердянске Запорожской области местный житель засадил свой огород кактусами. Необычное "колючее" хобби у Виктора Паслена появилось почти тридцать лет назад, когда его дочь принесла из школы два маленьких отростка, чтобы посадить.

Мужчина выделил для кактусов небольшой участок во дворе. В холодное время года цветы находятся в помещении – зимуют, набираясь сил. А с весны и до середины октября их высаживают в открытый грунт, где они цветут.

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Сейчас их уже почти две сотни. В этом году, второго июля, почти все сто девяносто восемь кактусов зацвели одновременно. Всего было пятьсот тридцать бутонов. Сейчас растения зацвели повторно – более ста бутонов. А если погодные условия позволят, то, по словам Виктора, такое дружное цветение может повториться еще несколько раз.

Напомним, ранее мы писали о том, что 67-летний инженер вырастил сад из 7000 кактусов. У коллекционера две теплицы посреди огромного сада — летняя и зимняя, застекленная. Его коллекция кактусов - одна из самых крупных в Украине, среди прочего, в ней есть кактусы и для текилы, и от боли.