Житель Херсонской области вырастил элитную коноплю на 750 тыс. гривен

Сегодня, 04:42

Со своей наркоплантации злоумышленник мог бы получить более 30 кг "марихуаны"


Фото: пресс-служба Нацполиции в Херсонской области

Фото: пресс-служба Нацполиции в Херсонской области

Фото: пресс-служба Нацполиции в Херсонской области

В Геническом районе Херсонской области в рамках операции "Мак" правоохранители разоблачили 35-летнего мужчину, который выращивал коноплю, переделывал ее и готовил к сбыту. Полицейские установили, что наркоаграрий занимался только элитными сортами конопли. Хозяин тщательно ухаживал за растениями, к каждому был подведен капельный полив.

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Во время обыска на приусадебном участке дома подозреваемого полицейские обнаружили 74 куста конопли, которые уже были подготовлены к сбору. Также на территории домовладения полицейские обнаружили специальное помещение, которое мужчина использовал для выращивания и сушки конопли в осенне-зимний период. Здесь же хранились удобрения и другие вещества для ускорения роста наркотического растения.

Как сообщили в полиции, подозреваемый заказывал семена конопли через интернет. Стоимость одного семени составляла 6,5 евро. Через неделю он уже планировал собирать урожай. Со своей наркоплантации мужчина мог бы получить более 30 кг "марихуаны". Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет около 750 тысяч гривен. В настоящее время подозреваемый задержан, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы также сообщали о том, как в Запорожской области полиция обнаружила село "нарколюбителей"Так,  во время санкционированных обысков в селе Люцерна Вольнянского района области оперативники ликвидировали сразу две наркоплантации.
наркотики, марихуана, конопля, полиция, херсонская область

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"Сегодня"

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