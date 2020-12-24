Житель Запорожской области попался на нелегальных перевозках людей в ОРДЛО

Своих клиентов он ввозил через РФ

В Запорожской области 33-летний местный житель организовал незаконную перевозку граждан на временно оккупированную территорию Украины. За одного пассажира он брал 3-5 тысяч гривен.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, мужчина незаконно возил людей группами на временно оккупированную территорию Донецкой области и в обратном направлении через РФ, чтобы объехать контрольно-пропускные пункты. Поездки осуществлял на своем легковом автомобиле марки Volkswagen Passat.

Его задержали во время очередного рейса. В салоне авто было трое пассажиров, которых водитель пытался перевезти на территорию так называемой "ДНР".

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Во время обысков у мужчины также изъяли еще один легковой автомобиль. По данному факту водителю сообщено о подозрении по статье "покушение на преступление" и "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве ректор института организовал схему нелегальной переправки иностранцев в ЕС.

Также напомним, харьковские копы задержали банду, переправлявшую нелегалов в Россию.

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