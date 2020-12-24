Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

Житель Запорожской области попался на нелегальных перевозках людей в ОРДЛО

24 декабря, 15:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Своих клиентов он ввозил через РФ

В Запорожской области 33-летний местный житель организовал незаконную перевозку граждан на временно оккупированную территорию Украины. За одного пассажира он брал 3-5 тысяч гривен.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, мужчина незаконно возил людей группами на временно оккупированную территорию Донецкой области и в обратном направлении через РФ, чтобы объехать контрольно-пропускные пункты. Поездки осуществлял на своем легковом автомобиле марки Volkswagen Passat.

Его задержали во время очередного рейса. В салоне авто было трое пассажиров, которых водитель пытался перевезти на территорию так называемой "ДНР".

В тренде
В Запорожье избрали третьего за две недели главу облсовета
Реклама

Во время обысков у мужчины также изъяли еще один легковой автомобиль. По данному факту водителю сообщено о подозрении по статье "покушение на преступление" и "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве ректор института организовал схему нелегальной переправки иностранцев в ЕС.

Также напомним, харьковские копы задержали банду, переправлявшую нелегалов в Россию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

полиция запорожская область перевозки КПВВ ОРДЛО
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)
Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)Украина
Дома стоят в воде: фото последствий шторма в Кирилловке
Дома стоят в воде: фото последствий шторма в КирилловкеЗапорожье
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабря
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабряУкраина
Загорелась подушка: в Запорожье 9-ти месячный ребенок получил сильные ожоги
Загорелась подушка: в Запорожье 9-ти месячный ребенок получил сильные ожогиЗапорожье
В Запорожье избрали главу облсовета
В Запорожье избрали главу облсоветаЗапорожье
В Запорожье копы задержали педофила: родственник домогался 11-летней девочки
В Запорожье копы задержали педофила: родственник домогался 11-летней девочкиЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять