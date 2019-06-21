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Житель Запорожья убил свою мать "по приказу пришельцев"

21 июня, 16:07

Мужчина вел себя неадекватно и пытался оказывать сопротивление копам

Фото: Pixabay

В Запорожье по улице Запорожского Казачества произошел шокирующий случай. Вечером, 19 июня, правоохранители получили информацию о том, что буйный мужчина бросается на соседей с ножом и угрожает им убийством. Прибыв на вызов патрульные обнаружили на балконе хозяина квартиры с ножом в руках. Мужчина вел себя неадекватно и пытался оказывать сопротивление копам. Злоумышленника задержали, передает НТН.

В соседней комнате на диване полицейские обнаружили труп женщины с многочисленными колото-резаными ранениями. На место происшествия вызвали медиков скорой помощи, которые, к сожалению, лишь констатировали смерть женщины.

Как оказалось, мужчина убил свою мать. Он сказал правоохранителям, что ему пришельцы приказали совершить убийство.

Стоит отметить, что преступник не только убил мать, но и раздел ее догола. По данному факту возбуждено уголовное производство, ведется следствие.

Напомним, в начале апреля в ТЦ на ул. Калнышевского в Оболонском районе столицы мужчина во время внезапно возникшего конфликта с одним из посетителей ударил его в голову, после чего тот упал и потерял сознание. В результате пострадавший получил тяжелые травмы в виде повреждений головного мозга, перелома костей свода и основания черепа и на следующий день скончался.


Ранее в Киеве в Сырецком парке конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной.

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Тег смерть, убийство, убил, мать, преступник, буйный

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