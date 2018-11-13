Жителей Бердянска предупредили о проверке сирен

Сегодня, 15:29

В Бердянске проверят системы оповещения жителей города о чрезвычайных происшествиях

Фото: Время новостей
Фото: Время новостей

В Бердянске Запорожской области 15 ноября проведут проверку централизованной системы оповещения населения об экстренных ситуациях. В частности, запланированы включение электрических сирен и передача устного сообщения.

Предупредительный сигнал "Внимание всем!" будет подан с 10:00 до 10:40. Передаваться сигнал будет звуком электросирен, гудками заводов и транспортных средств, сообщили в пресс-службе городского совета.

"Просим отнестись с пониманием к возможным неудобствам. Услышав звук сирен этого дня, сохраняйте спокойствие, сообщите данную информацию соседям и знакомым для предотвращения возникновения паники", – говорится в сообщении мэрии.

Напомним, ранее подобные проверки устраивали и в Киеве. Жителям столицы объяснили, что делать, если в городе слышны прерывающиеся гудки сирены или сигнал "Внимание всем!"

Также подобные акции устраивали и во Львове – там проверяли готовность технических средств системы оповещения населения города и области. Львовян предупреждали, что означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем", заслышав который, необходимо было немедленно включить радио или телевизор для прослушивания экстренного сообщения.
проверка, Бердянск, запорожская область

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"Сегодня"

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