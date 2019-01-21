Жителей Запорожской области предупредили о непогоде
Непогода в Запорожской области - ожидаются туман и гололедица
На дорогах Запорожской области в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.
Так, к вечеру 21 января в регионе ожидается сильный туман. Видимость на дороге составит от 100 до 500 метров, поэтому пешеходов и автомобилистов призывают быть осторожными и внимательными.
Кроме того, на отдельных участках дорог будет налипание мокрого снега и гололедица. В настоящее время в дежурном режиме на трассах области работают 54 единицы спецтехники.
Дорожники отмечают, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге, сообщить оператору диспетчерской службы по тел. (061) 787-64-30. Также, по возможности, водителей призвали не продолжать движение самостоятельно, а дождаться помощи.
Напомним, народные синоптики обещали украинцам в январе 2019 года аномальные морозы. Также мы писали о прогнозе погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле.
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