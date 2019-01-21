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Жителей Запорожской области предупредили о непогоде

Сегодня, 17:55

Непогода в Запорожской области - ожидаются туман и гололедица

В Запорожской области ожидается непогода
В Запорожской области ожидается непогода. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА
Жителей Запорожской области предупредили о непогоде //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e9/472/5c45e94723294.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e9/472/5c45e94723294.jpg Запорожье Непогода в Запорожской области - ожидаются туман и гололедица

На дорогах Запорожской области в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

Так, к вечеру 21 января в регионе ожидается сильный туман. Видимость на дороге составит от 100 до 500 метров, поэтому пешеходов и автомобилистов призывают быть осторожными и внимательными.

Кроме того, на отдельных участках дорог будет налипание мокрого снега и гололедица. В настоящее время в дежурном режиме на трассах области работают 54 единицы спецтехники.

Дорожники отмечают, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге, сообщить оператору диспетчерской службы по тел. (061) 787-64-30. Также, по возможности, водителей призвали не продолжать движение самостоятельно, а дождаться помощи.

Напомним, народные синоптики обещали украинцам в январе 2019 года аномальные морозы. Также мы писали о прогнозе погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле.

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