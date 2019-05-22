Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Жители Запорожья предложили создать на Хортице экопарк

22 мая, 03:09

Финансирование проекта автор петиции предложил разделить между городом и бизнесменами

Остров Хортица. Фото: inform.zp.ua
Остров Хортица. Фото: inform.zp.ua.

В Запорожье жители города подали петицию с предложением отвести часть территории острова Хортица под создание экопарка. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте мэрии.

Автор обращения считает, что городу нужен большой экопарк на Хортице для того, чтобы привлечь больше внимания к городу.

"У нас в центре города есть такое замечательное место – остров Хортица. Мы можем сделать из него отличное место отдыха не только жителей нашего города, но и туристов со всей Украины, а возможно, и со всего мира. Для этого нужно инициировать разработку грандиозного проекта экопарка", – говорится в обращении.

Также властям города предложили сделать финансирование проекта смешанным – чтобы часть средств выделил город, а другую – местные бизнесмены.

"У нас много предприятий, способных помочь в реализации этого проекта. Жители города тоже могут участвовать в финансировании этого проекта", – считает автор петиции.

Напомним, ранее жители Запорожья предложили мэрии провести подвесную канатную дорогу над северной стороной острова Байда, чтобы соединить Хортицкий район с островами Байда и Хортица.

Также мы писали о самых забавных идеях, которые предлагают украинцы на сайте электронных петиций. Так, главе государства советовали ввести тату для коррупционеров и дать новое имя киевскому монументу Родине-матери.

Интересно, что некоторые украинцы предлагали отменить новые металические монеты номиналом в одну и две гривни, которые оказались "достаточно неудобными". Озабочен народ и запуском Hyperloop: уже 150 человек настаивают на том, чтобы первая ветка сверхскоростной капсулы соединила Новомосковск и Днепр, еще почти 300 хотят соединить Днепр с Запорожьем, а 90 пользователей просят сделать транспорт доступнее и отменить налог на покупку... лошадей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Запорожье, хортица, петиция, экопарк

Вы сейчас просматриваете новость " Жители Запорожья предложили создать на Хортице экопарк". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье женщина превратила свою квартиру в голубятню и едва не погибла

14 мая, 03:04

Горы хлама и гуляющие голуби – спасатели ужаснулись обстановке в квартире

В Запорожье бездомных котов признали частью экосистемы

3 мая, 12:06

Теперь животным разрешено жить в любом уголке города

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

Развод Собчак с Виторганом: названа причина

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

Луценко о возвращении замглавы АП времен Януковича

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Бесил до крайности: Политтехнолог Кремля рассказал о Стрелкове

"Обречен стать политиком": астролог составил гороскоп Вакарчука

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

Вчера, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Жить не по прописке: с какими проблемами сталкиваются украинцы

19 мая, 07:26

Проблемы с пропиской провоцируют массовые случаи коррупции

Новые правила для домашнего мусора: как украинцам придется сортировать отходы

19 мая, 07:00

Сортировать бытовые отходы обязаны все. На заключение договоров — год

Псковский десантник рассказал о бое с украинцами за Новосветловку

"Беги отсюда!": спасшаяся пассажирка рассказала о произошедшем

Климкин анонсировал ответ России за паспорта жителям "ЛДНР"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь