Жители Запорожья предложили создать на Хортице экопарк

Финансирование проекта автор петиции предложил разделить между городом и бизнесменами

Остров Хортица. Фото: inform.zp.ua.

В Запорожье жители города подали петицию с предложением отвести часть территории острова Хортица под создание экопарка. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте мэрии.

Автор обращения считает, что городу нужен большой экопарк на Хортице для того, чтобы привлечь больше внимания к городу.

"У нас в центре города есть такое замечательное место – остров Хортица. Мы можем сделать из него отличное место отдыха не только жителей нашего города, но и туристов со всей Украины, а возможно, и со всего мира. Для этого нужно инициировать разработку грандиозного проекта экопарка", – говорится в обращении.

Также властям города предложили сделать финансирование проекта смешанным – чтобы часть средств выделил город, а другую – местные бизнесмены.

"У нас много предприятий, способных помочь в реализации этого проекта. Жители города тоже могут участвовать в финансировании этого проекта", – считает автор петиции.

Напомним, ранее жители Запорожья предложили мэрии провести подвесную канатную дорогу над северной стороной острова Байда, чтобы соединить Хортицкий район с островами Байда и Хортица.

Также мы писали о самых забавных идеях, которые предлагают украинцы на сайте электронных петиций. Так, главе государства советовали ввести тату для коррупционеров и дать новое имя киевскому монументу Родине-матери.

Интересно, что некоторые украинцы предлагали отменить новые металические монеты номиналом в одну и две гривни, которые оказались "достаточно неудобными". Озабочен народ и запуском Hyperloop: уже 150 человек настаивают на том, чтобы первая ветка сверхскоростной капсулы соединила Новомосковск и Днепр, еще почти 300 хотят соединить Днепр с Запорожьем, а 90 пользователей просят сделать транспорт доступнее и отменить налог на покупку... лошадей.

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