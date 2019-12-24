Жительница Мелитополя отдала две комнаты бездомным, выполнившим ее условие

Пенсионерка требует от постояльцев не пить, не курить, и не материться

Приют для бездомных устроила в собственном доме жительница Мелитополя Нина Желева. Пенсионерка отдала им две свободные комнаты. Говорит, приютила нуждающихся, потому что самой жить одиноко.

Старенький домик на окраине Мелитополя стал настоящим приютом для бездомных. Свободные помещения, которые предоставила бездомным хозяйка – небольшие. Но есть кровати, а главное – крыша над головой.

Сейчас у Нины Васильевны живут четверо бездомных. Деньги с них Нина Васильевна не берет. Единственное условие – им запрещено ругаться, курить и пить.

"У меня, говорю, никто не курит и не пьет, я не принимаю ни пьяниц, ни курильщиков не надо мне таких, невменяемых, я люблю нормальных людей", – говорит жительница Мелитополя Нина Желева.

Своих первых постояльцев женщина взяла еще несколько лет назад, и – обожглась. Увидела вблизи местной церкви спящих прямо на земле и предложила пойти к ней. Но мужчины ее обокрали. А выселять постояльцев-воров помогала полиция.

"Те, которые воровали, они уже ушли, выгнали их. А эти люди себе зарабатывают на пищу, только крыши нету", – объясняет Нина Желева.

Ныне Желевой – 83 года. Она с детства привыкла к большой семье, у нее было 16 братьев и сестер. С семи лет Нина работала дояркой, в большом коллективе.

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"На работе у меня кличка была "бульдозер". Меня так называли женщины – о, бульдозер пришел, будет порядок. А мужчины – нет, "это вот наша пчелка", говорили", – вспоминает Нина Васильевна.

Но выйдя на пенсию, женщина осталась одна. Единственный сын эмигрировал в Канаду, помогает деньгами, но – не навещает. Чтобы не быть в одиночестве – приглашает бездомных.

"Он меня ругает – мама, что ты собрала сбор Богородицы? Всех нищих собрала", – говорит Нина Желева.

Жильцы помогают ухаживать за домом. Работа несложная. Большого хозяйства давно нет, говорит подопечный Нины Васильевны – Петр.

"Какое хозяйство? Собаки, кошки и все", – говорит постоялец Петр.

Большинство соседей Нины Васильевны к ее неформальному убежищу относятся с пониманием. Но признаются: сами бы не решились приютить бездомных.

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"У меня некуда, мы ремонт делаем, дом весь развален, куда я пущу?" – говорит одна из соседок Нины Желевой.

"Она не может многого делать, поэтому они ей помогают, и за это живут у нее", – считает один из соседей Нины Васильевной.

Нина Желева говорит: хочет поселить еще одного или двух беспризорных – места хватит.

К сыну, за границу, переезжать не собирается. Мол с жильцами стало веселее, и привыкла уже к дому.

А тем временем Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №0932, которым разрешила бездомным регистрироваться в приютах. За соответствующее решение проголосовали 343 нардепа.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве открыли уже 21 пункт обогрева. В некоторых можно даже принять душ, а горячую пищу и теплую одежду можно получить от социального патруля.

Отметим, что десятки тысяч украинских бездомных с опаской ожидают зимы. А тем временем чиновники уверяют, что температурный режим не требует открытия пунктов обогрева. Читайте подробней, где в городах Украины готовы помочь бездомным.

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