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Жительница Запорожья попалась на контрабанде икон в РФ

3 февраля, 14:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Женщина подыскала своих зарубежных клиентов в интернете

В Харьковской области правоохранители задержали в пункте пропуска Гоптовка жительницу Запорожья за попытку контрабанды пяти старинных икон в Россию.

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Об этом сообщил представитель управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook.

По предварительным данным следствия, жительница Запорожья, которая занимается скупкой и продажей антиквариата, пыталась нелегально перевезти в РФ пять икон, датированных XIХ веком. Своих зарубежных клиентов она подыскала через Интернет, на специализированном сайте.

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Правоохранители задержали перевозчика "товара" в пункте пропуска Гоптовка при попытке незаконной переправки культурных ценностей, которые были спрятаны в багаже.

Изъятые предметы старины направлены на соответствующие экспертизы. По данному факту следователи органов безопасности начали уголовное производство по статье "контрабанда".

Ранее мы сообщали, что из ОАЭ в Украину пытались провезти более 2 тонн контрабандных сигарет.

Также напомним, на Закарпатье пограничник и священник попались на контрабанде сигарет.

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СБУ Запорожье контрабанда иконы харьковская область
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