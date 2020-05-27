Живодера, бросившего собаку под поезд в Запорожье, не будут судить: названа причина

В Орджоникидзевском районном суде Запорожья рассматривали дело о жестоком обращении с животным: в январе мужчина сбросил с моста на железнодорожные рельсы собаку. Однако нарушителя уже не накажут: во время заседания сообщили о смерти злоумышленника. Об этом рассказали местные СМИ, которые были в зале суда.

Информацию о смерти обвиняемого суду должна подтвердить полиция.

Как стало известно, после инцидента животное спасли, вылечили, и маленькая собачка обрела новую семью. А живодера нашли. На него открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

На заседание пришел нынешний хозяин собаки, которая получила новое имя — Адель. У Александра и Валентины была собака такой же породы, но она умерла в октябре.

Новые хозяева пострадавшего животного

"Хорошая, добрая собачка, — рассказал Александр. — Мы за ней следим. Одна лапка у нее пока не работает. Делаем массажик. Собака живет в доброте. Все у нее хорошо, только вот болезни. Будем дальше лечить".

Напомним, к жестокому обращению с животным причастен местный житель, 1979 года рождения.

Ранее мы писали, что в Прилуках Черниговской области полицейские разыскивают злоумышленников, которые расстреляли собаку из автомобиля. По словам свидетелей, пес лаял на автомобиль, который проезжал во дворе многоэтажки. Внезапно авто остановилось и стекло на водительской двери опустилось. Оттуда несколько раз выстрелили.

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