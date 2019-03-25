Зоосенсация в Запорожье: на Хортице поселилось семейство барсуков

Семейство мелких хищников на утренней заметил фотограф во время "охоты"

На запорожском острове Хортица впервые за 50 лет поселились барсуки. Фото: Сегодня

Зоосенсация в Запорожье: на Хортице поселилось семейство барсуков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8de/401/5c98de401ec7c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8de/401/5c98de401ec7c.png 2019-03-25T16:16:16+02:00 Запорожье Семейство мелких хищников на утренней заметил фотограф во время "охоты"

В Запорожье на острове Хортица произошла зоосенсация – там впервые за 50 лет поселилось семейство барсуков. Этих животных, занесенных в Красную книгу, в прошлый раз видели в заповеднике в 70-х годах прошлого века.

Снять хищников удалось фотографу Юрию Батаеву, который решил отправиться на Хортицу, чтобы сделать съемку косуль, и на одной из полян заметил маленького полосатика – тот задремал, и фотографу удалось сделать и фото, и видео.

"Оптика позволяла приблизить, начал делать фотографии, а потом он понял, что, наверное, что-то неладное, решил в норку, а его туда не пускает, похоже, что подружка его. Она оттуда выскочила, выгнала его, я понял, что их двое. Не видел раньше на Хортице такого, выложил в Facebook, и оказалось, что это сенсация", – рассказал фотограф.

Его догадки подтвердили и специалисты заповедника "Хортица". По их словам, в последний раз барсуков здесь видели полвека назад. Предполагают, что пара мелких хищников мигрировала из соседнего лесничества, но как животные попали на остров, остается только догадываться.

"Ночью движение транспорта очень слабое, и они могли перейти через мост. Они могли переплыть через Днепр, я думаю, это для них не такая уж большая преграда, для миграции. И, что более вероятно, они могли быть на Хортице, но их никто не видел", – предположил Михаил Муленко, научный сотрудник Национального заповедника "Хортица".

Между тем, из крупных животных на острове сейчас живут олени, косули, дикие кабаны, енотовидные собаки и лисицы. Теперь в списки местной фауны добавились и барсуки. Возле их нор ученые установят камеру, чтобы круглосуточно отслеживать жизнь животных.

Напомним, ранее мы писали о том, как под Днепром зафиксировали нашествие лис. Напуганные люди уже не раз обращались к чиновникам по этому поводу, но ответа так и не получили.

Также мы сообщали, что украинка решилась завести дома лисенка. При этом специалисты посоветовали быть осторожным, выбирая экзотическое животное в качестве домашнего любимца.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зоосенсация в Запорожье: на Хортице поселилось семейство барсуков". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.