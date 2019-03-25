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Зоосенсация в Запорожье: на Хортице поселилось семейство барсуков

Сегодня, 16:16

Семейство мелких хищников на утренней заметил фотограф во время "охоты"

На запорожском острове Хортица впервые за 50 лет поселились барсуки
На запорожском острове Хортица впервые за 50 лет поселились барсуки. Фото: Сегодня
Зоосенсация в Запорожье: на Хортице поселилось семейство барсуков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8de/401/5c98de401ec7c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8de/401/5c98de401ec7c.png Запорожье Семейство мелких хищников на утренней заметил фотограф во время "охоты"

В Запорожье на острове Хортица произошла зоосенсация – там впервые за 50 лет поселилось семейство барсуков. Этих животных, занесенных в Красную книгу, в прошлый раз видели в заповеднике в 70-х годах прошлого века.

Снять хищников удалось фотографу Юрию Батаеву, который решил отправиться на Хортицу, чтобы сделать съемку косуль, и на одной из полян заметил маленького полосатика – тот задремал, и фотографу удалось сделать и фото, и видео.

"Оптика позволяла приблизить, начал делать фотографии, а потом он понял, что, наверное, что-то неладное, решил в норку, а его туда не пускает, похоже, что подружка его. Она оттуда выскочила, выгнала его, я понял, что их двое. Не видел раньше на Хортице такого, выложил в Facebook, и оказалось, что это сенсация", – рассказал фотограф.

Его догадки подтвердили и специалисты заповедника "Хортица". По их словам, в последний раз барсуков здесь видели полвека назад. Предполагают, что пара мелких хищников мигрировала из соседнего лесничества, но как животные попали на остров, остается только догадываться.

"Ночью движение транспорта очень слабое, и они могли перейти через мост. Они могли переплыть через Днепр, я думаю, это для них не такая уж большая преграда, для миграции. И, что более вероятно, они могли быть на Хортице, но их никто не видел", – предположил Михаил Муленко, научный сотрудник Национального заповедника "Хортица".

Между тем, из крупных животных на острове сейчас живут олени, косули, дикие кабаны, енотовидные собаки и лисицы. Теперь в списки местной фауны добавились и барсуки. Возле их нор ученые установят камеру, чтобы круглосуточно отслеживать жизнь животных.

Напомним, ранее мы писали о том, как под Днепром зафиксировали нашествие лис. Напуганные люди уже не раз обращались к чиновникам по этому поводу, но ответа так и не получили.

Также мы сообщали, что украинка решилась завести дома лисенка. При этом специалисты посоветовали быть осторожным, выбирая экзотическое животное в качестве домашнего любимца.

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Тег животные, Запорожье, хортица, барсук

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