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Звали на помощь: в Запорожье на центральном пляже утонул ребенок

13 июня 2021 19:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Медики приехали слишком поздно и после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть

Центральный пляж Запорожья, на котором погиб мальчик. Фото: Первый Запорожский

Центральный пляж Запорожья, на котором погиб мальчик. Фото: Первый Запорожский

В Запорожье 13 июня на центральном пляже утонул подросток. На пляже было много людей, но никто не думал, что парень действительно тонет.

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Об этом сообщает сайт 061.

Местные жители вытащили на берег тело парня 2006 года рождения.

После прибытия медиков и проведения реанимационных мероприятий они констатировали смерть парня.

Как сообщают некоторые СМИ, его друзья звали на помощь взрослых, но те подумали что они шутят.

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Напомним, в Покрове Днепропетровской области 8-летнего мальчика, который потерялся неделю назад, нашли мертвым. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело ребенка в канализационном коллекторе недалеко от места проживания.

Подозреваемый в убийстве – один из ухажеров его матери. На такой поступок мужчина решился после ссоры с возлюбленной – она якобы отказала ему в близости.

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