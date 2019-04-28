Папа Римский поздравил православных верующих с Пасхой

Понтифик пожелал православным христианам радости и мира

Фото: AFP

Папа Римский Франциск поздравил православных верующих с Пасхой. Свои поздравления понтифик высказал во время воскресной проповеди на площади Святого Петра, сообщает Vatican News.

"Посылаю искренние пожелания нашим братьям и сестрам из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху по юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром", – сказал Франциск.

Напомним, в декабре Папа Римский Франциск в традиционном рождественском обращении к "Городу и миру" (Urbi et Orbi) призвал к братству между "людьми, представляющими разные народы и культуры, разные идеи и религии". С такими словами глава католической церкви выступил перед верующими, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

Кроме этого в Объединенных Арабских Эмиратах впервые состоялась христианская месса под открытым небом, которую вел Папа Римский Франциск. Проповедь проходила 5 февраля в условиях повышенной безопасности на стадионе Zayed Sports City в Абу-Даби, который прежде принимал исключительно спортивные мероприятия. Послушать Франциска собирались около 150 тыс. человек – преимущественно христиан из Индии, Филиппин и Малайзии, но были среди зрителей и мусульмане.

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