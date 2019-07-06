Христианское поведение в православной церкви: как правильно вести себя после причастия

Евхаристия перед смертью избавит от мытарств, а усмирить эмоции поможет желание не обидеть Бога

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Пост — время молитвы и покаяния, исповеди и причастий. О том, как должно измениться наше поведение после причастия и тонкостях таинства евхаристии мы расспросили наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла.

— Владыка, расскажите, как нужно себя вести после причастия?

— Смиренно. Если ты жена — слушайся мужа, если муж — люби свою жену, дети — слушайтесь родителей, священник — продолжай свое молитвенное правило. Каждый человек после причастия должен хранить себя в чистоте и святости. Это очень трудно. Только стоит чуть-чуть отступить от того, что ты начал, — и все очень быстро посыплется.

Нужно учить самого себя выдержке. Потому что мы думаем, что все знаем и у нас все под контролем, но это не так. Если бы так было, мы бы уже давно жили в раю.

Я и сам за собой замечаю — только подумаю о том, что все, сегодня никого не буду ругать, выхожу из храма и вижу — не так полито дерево, не так обрезали кусты, там мусор валяется... Чувствую, что начинаю закипать, и тут же себе говорю: "Павел, тише, тише, ты тоже не святой и не все делаешь идеально". Стараюсь сам себя смирять, и, знаете, гнев проходит.

Мы все должны всегда помнить, что только молитва и желание своим поведением не обидеть Господа помогут преодолеть свои эмоции и смиряться. Иначе не избежать нам мытарств со всеми его чертями.

— Насколько часто нужно причащаться?

— Я не советую слишком часто причащаться. На мой взгляд, если ты не священник и не монах — раз в месяц — идеальный вариант. Например, в Иерусалиме схимницы причащаются только в субботу, и после причастия вкушают два яйца, а в остальные дни — лишь хлеб и воду. Каждый день причащаться может только священник, чтобы жить богоугодной жизнью. Или тяжело больные люди, которые лежат на смертном одре. Также детей до 7 лет можно причащать хоть каждый день. Это беззлобные ангелы, которые не имеют греха. Причащаться я бы советовал в день ангела, на двунадесятые праздники.

— Некоторые умудряются приходить только на причастие, под конец службы...

— Апостол Иаков говорил, что таковые причащаются в осуждение. Причащение ради причащения не угодно Господу. К сожалению, многие умирают, не зная этого, уверенные, что все совершали правильно. Это таинство, к которому нужно готовить себя, свое сердце. К причащению нужно приходить со страхом и трепетом. Вкушать причастие просто как хлеб — бессмысленно.

Есть один такой благочестивый разговор 5-летнего мальчика с батюшкой. После причащения мальчик рассказал свои впечатления: "Странно. Этот дядя облизал ложку, этот дядя облизал ложку, а причастия в ней не было!". Батюшка удивился: "Как это не было причастия?". А мальчик ответил: "Перед тем, как те дяди подошли к вам, прилетел белый голубь и забрал его, а те люди только ложку облизывали". Глазами мы не видим, как причащаемся. И если делаем это без покаяния — то будем лишь ложки облизывать, а не вкушать тело и кровь Христовы.

— Говорят, что если человек причастился перед смертью, то попадает сразу в рай...

— Не так. Святитель Иоанн Златоуст говорил: человек, причащающийся в день своей кончины, не проходит мытарства именно потому, что вкусил тела и крови Христовой. Именно поэтому в молитвах каждый день прошу у Бога милости, чтобы успеть причаститься перед смертью. Думаю, не важно где, главное, при здравом уме соединиться с Господом через его Таинство.

— Но тогда получается, что можно всю жизнь грешить — главное, чтоб причаститься перед смертью?

— Нет, это ошибочное мнение. Господь не допустит дать святыню псам. Это мы так думаем, что всегда успеем причаститься. Но тогда почему многие так и не причастились?

У меня на приходе в Нововолынске была такая история. Женщина была очень верующая, а сын в храм не ходил, но сильно болел. Я как-то подзываю ее после службы и говорю: "Скажите сыну, пусть причастится". Она удивилась: "Отчего так срочно? Он что, умирает?". "Ему нужно сейчас причаститься", — повторяю я. Она пообещала спросить у сына. Была суббота. Вечером звонит мне и говорит: "Валера сказал, что утром причастится в воскресенье". Я повторяю — ему надо сейчас. "Сын сказал, что сейчас ему некогда", — ответила мама. И что вы думаете? В ту же ночь он умирает. Это был урок для всех нас. Потому, если вам священник говорит — причаститесь, значит нужно исповедаться и причаститься обязательно.

Если ребенок не хочет, можно молиться об этом родительской молитвой. Вспомните Евангелие. Чтобы исцелить больного и дойти до Христа, пришлось разобрать крышу и спустить тело сверху, прямо перед Спасителем, который сказал: "По вере вашей (тех, кто его привел. — Авт.), встань и иди!". Видите, насколько сильна вера ближних!

Когда я учился в Москве, была у нас такая история. Бабушка, уже лежачая, перед смертью просила внука с внучкой привести священника, чтобы причаститься. Те отказывали, мол, еще не время. Тогда она попросила принести воды. Они принесли ей воду и вдруг увидели, что в кружке — кровь, а у ее кровати невидимый хор пел: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас". Бабушка выпила воды, сложила руки и почила. Это мне рассказала внучка, которая отказывалась вести священника.

Если человек хочет причаститься и приготовил для этого свое сердце — Господь всегда найдет момент, когда и как это сделать.

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Блаженнейший: как найти то, что ищешь

"Память преподобного Онуфия удивляет нас всегда — как человек может ради Бога жить в пустыне 60 лет! — напутствует Блаженнейший митрополит Онуфрий. — В пустыне преподобный нашел то, что ищет каждый человек: смирение, и веру, и счастье, и радость, и мир. Мы часто ищем все это, да только не там и не так. Многие находят счастье в алкоголе, в наркотиках или развлечениях этого мира. Но счастье, мир и радость находятся только у Бога. Тот человек, который живет с Богом, может найти то, что ищет. И не имеет значения, богат он или беден, одно высшее образование у него

или вообще его нет. Верующий человек находит в Боге мир, счастье и радость.

Вы скажете: разве этот преподобный может быть для нас примером? Мы не можем быть пустынниками! Мы не можем провести жизнь свою так, как он ее провел! Верно, но мы можем сделать другое. Господь говорит: когда ты молишься, зайди в клеть своей души и помолись Отцу твоему, который, видя твое тайное желание служить Ему, воздаст тебе явно. Душа человека должна быть похожа на пустыню. Не в смысле опустошения, а в смысле избавления от всякой суеты, от страстей, гордыни, зависти, злобы, ненависти к другому.

Для этого человек должен разумом своим спуститься в "клеть души своей", чтобы там, в самых тайных уголках нашего внутреннего мира освободиться от всех этих духовных болезней. Нужно найти это пустынное место духа, оно есть внутри каждого человека.

Нужно хотя бы иногда на какое-то время заходить туда и там творить молитву, там примирить себя с Богом. Там просить у Бога благодати, дать силы любить своих ближних и любить своих врагов, и тех, кто ненавидит нас.

Пускай Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы старались чаще молиться Богу. На надо много! Пусть это будет каждое утро и вечер по 10—15 минут, а также перед едой и после нее. Или например, когда мы идем, стоим в пробке или едем в транспорте и ничем не заняты, мы можем внутри себя творить молитву. Это может быть Иисусова молитва: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго". Или просто "Господи помилуй", или "Пресвятая Богородице, спаси нас!", или какая-то другая молитва.

Для чего это нужно? Чтобы мозг наш был занят Божественным делом. Когда читаются слова молитвы, у нас появляются более светлые и добрые мысли. Мозг начинает излучать добрую и светлую энергию и освящает молитвенным пониманием мира все вокруг нас.

Пусть Господь помогает нам хоть немного уподобляться святым и преподобным отцам нашим, как преподобный Онуфрий, который сейчас стоит перед Богом и молится за всех нас, обращаясь к живоначальной Троице: "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Вовеки веков! Аминь!".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как правильно ставить свечи и совершать крестное знамение. Пламя свечи символизирует молитвенное обращение к Богу и всем святым. Как бы мы ни наклоняли свечу, ее огонь всегда горит вверх. Так и верующий человек в любой ситуации свои мысли и чувства должен обращать к Богу.

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