Христианское поведение в православной церкви: все, что нужно знать о таинстве венчания

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Венчание, или Таинство Брака, — одно из семи таинств Церкви, в котором она дает благословение на супружеский союз вступающим в брак, на рождение и христианское воспитание детей. Молодожены перед лицом Бога и Церкви дают обещание в верности Богу и друг другу.

Это важный момент в жизни человека — создание семьи и церковный брак. Многие к венчанию приходят осознано, а кто-то поддается просто красивости обряда. Готовиться в таинству нужно тщательно и осознанно, обязательно пост, молитва, беседа и советы священника. Сегодня мы уделим внимание атрибутике и предметам, присутствующим в таинстве, и узнаем, что они символизируют. Ведь, как известно, в Церкви нет ничего случайного, все несет значение и смысл.

Для таинства венчания необходимы:

Венчальные иконы: икона Спасителя и Божией Матери. Обручальные кольца. Венчальные свечи. Рушники (для постилания под ноги и связывания рук). Четыре платка (два для свечек и два для держания венцов). Вино, хлеб (каравай), фрукты и сладости (по желанию). Возможны еще дополнения — об этом вам скажут в храме.

Рушник

Жених с невестой становятся на рушник в центре храма — это означает, что муж и жена становятся едины и дают согласие всегда и во всем быть вместе, в тяжелые и счастливые моменты. Становясь на рушник, они подтверждают, что их желание создать семью обоюдное и добровольное, что никто из них не давал обещания создать семью третьему лицу. Выражение согласия есть главное основание для создания брака, после которого он может быть освящен Церковью.

Раньше в украинских семьях начинали готовиться к этому событию заранее. Каждая девушка вышивала рушник еще с детства, обучаясь мастерству у мамы и бабушки. Готовили вышитые изделия для всех свадебных церемоний: на рушнике выносили хлеб и соль сватам, связывали руки молодым во время венчания, стелили под ноги, повязывали старост, вешали на иконы, несли на них каравай.

Венчальные свечи

Новобрачные держат в руках зажженные венчальные свечи, которые не просто подчеркивают торжественность события. Это символизирует, что будущие супруги на протяжении своей жизни соглашаются следовать заповедям Господним. Зажженные свечи — супружеская любовь и целомудрие, духовное торжество, Божественная благодать, которая будет пребывать в браке. Яркое горение свечей говорит, что жених с невестой пришли в храм искренне, без корысти и расчета. И что в будущем обязуются поддерживать друг в друге любовь к Богу и Церкви, которая благословляет их на совместную жизнь.

Брачные венцы

Венцы — обязательный атрибут таинства. Отсюда и название "венчание". Еще в ветхозаветные и античные времена венцы были на свадебных обрядах. Интересно, что в первые века христианства их не использовали. Символом заключения брака было совместное причащение супругов. Со временем венцы вернулись, уже с христианским осмыслением.

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Символизм. В момент таинства священник произносит молитвы о сочетающихся браком и надевает на головы венцы. Их держат над головами молодых свидетели или возлагают на головы. Венцы на головах молодоженов — символ венцов царских (супруги будут царями и основателями рода) и одновременно венцов мученических (подвиг брака сравнивается с мученичеством). Еще венцы — символ Царствия Небесного. В браке люди духовно возрастают, готовясь к Царствию Небесному.

Каждение

Таинство венчания начинается каждением всех присутствующих в храме. Крестовидное каждение означает невидимое, таинственное присутствие благодати Духа Святого. Один из его символов — тонкий запах ладана. Именно Дух Святой совершает все святые Таинства Церкви.

Святое Евангелие: путеводитель супругов

Когда начинается таинство, священник ставит венчающихся перед Святым Евангелием. Закон, оставленный Христом и записанный в Евангелии, это путеводитель для будущих супругов и помощь в жизненных ситуациях, в совместных действиях и отношении друг к другу и ближним. В назидание новобрачным читаются послание апостола Павла к Ефесянам о совершенной любви в браке и Евангелие о первом чуде Христа, совершенном на брачном пире в Кане Галилейской. В молитвах священник просит Бога помочь супругам во всяком благом деле, сохранить чистоту, даровать им детей.

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Обручальные кольца: знак вечности и неразрывности супружеского союза

Перед таинством венчания священник освящает (возлагает) кольца на престоле (на котором совершается божественная литургия) в алтаре храма. Этим будущие супруги показывают, что вверяют свою судьбу Богу и просят благословения на свой союз. Кольца на святом престоле лежат рядом, символизируя взаимную любовь и единение в вере жениха и невесты. Священник, взяв кольца, благословляет ими жениха и невесту и надевает на безымянный палец правой руки. Далее молодые обмениваются кольцами. Жених надевает свое кольцо на руку невесте в знак своей любви и готовности жертвовать ради нее и помогать ей всю жизнь. Невеста надевает свое кольцо жениху в знак своей любви и преданности, готовности принимать от него помощь всю жизнь. Обмениваются кольцами трижды в честь и славу Пресвятой Троицы, которая все совершает и утверждает (иногда кольца меняет сам священник).

Кольца (перстни) подтверждают согласие жениха и невесты теперь идти по жизни вместе. По древнему обычаю, перстень символизирует, что новобрачные вверяют друг другу свои права, честь и спокойствие. И как неразрывно кольцо, так неразрывным и вечным будет союз двух людей.

Чаша с вином

Священник выносит с престола чашу с вином, благословляет и дает трижды — по очереди жениху и невесте — из нее испить в знак единения в Боге. Чаша символизирует указание на единство супругов во всем. С этого момента все в их жизни общее и все должны делить между собой поровну — и счастье, и несчастье. Вино при венчании подается в знак радости, напоминая о чудесном превращении воды в вино, совершенном Иисусом Христом в Кане Галилейской.

Связанные руки

После того как молодые испили общую чашу, священник соединяет правую руку мужа с правой рукой жены. Связывает их рушником и покрывает руки епитрахилью, а поверх кладет свою руку. Это означает, что через руку священника муж получает жену от самой Церкви, соединяющей их во Христе навеки.

Хождение. Священник трижды обводит новобрачных вокруг аналоя, и теперь они становятся мужем и женой. Круговое хождение символизирует вечное шествие, которое в этот день началось для молодой семьи. Брак будет для них вечным шествием рука об руку. Помня об общем кресте, возложенном сегодня на них, "тяготы друг друга нося", они всегда будут исполнены благодатной радости этого дня.

Венчальные иконы

После торжественного шествия священник снимает венцы с супругов, подводят к царским вратам и отдает супругам венчальные иконы, которыми их благословили на брак родители. Икону Спасителя вручает жениху, а Богородицы — невесте. Эти святые образы станут первыми иконами домашнего иконостаса.

Свидетели: помочь и направить молодых

К выбору свидетелей тоже нужно подходить ответственно. Церковь возлагает на них большие надежды. Считается, что они будут главными наставниками для молодоженов. Свидетели должны подавать будущим супругам пример крепкого православного брака. Лучше, если это будут близкие друзья или родственники. Ведь свидетели связывают себя с будущими супругами невидимыми духовными узами, они должны быть готовы помочь им в их жизненных трудностях и направить на путь истинный.

Свидетели должны быть крещенными и носить нательные крестики в подтверждение свей веры. Также они не должны быть парой, потому что после обряда станут духовными братом и сестрой. По отношению к брачующимся они могут быть кровными родственниками, в этом запретов нет. Роли свидетелей при венчании сравнивают с крестными родителями — только они отвечают за благополучие новой семьи.

Когда не совершается венчание

В течение всех четырех постов, в сырную седмицу, Пасхальную седмицу, в период от Рождества Христова до Богоявления (Святки).

Не принято совершать браки в субботу.

Накануне двунадесятых, великих и храмовых праздников. (Чтобы предпраздничный вечер не проходил в шумном веселии и развлечениях.)

По вторникам и четвергам (накануне постных дней — среды и пятницы).

Накануне и в дни Усекновения главы Иоанна Предтечи (29 августа / 11 сентября).

На Воздвижение Креста Господня (14/27 сентября).

Исключения из этих правил могут быть сделаны по необходимости только правящим архиереем.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как правильно ставить свечи и совершать крестное знамение. Пламя свечи символизирует молитвенное обращение к Богу и всем святым. Как бы мы ни наклоняли свечу, ее огонь всегда горит вверх. Так и верующий человек в любой ситуации свои мысли и чувства должен обращать к Богу.

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