Праздники и памятные дни августа: Преображение Господне и Успенский пост

Праздники и святые месяца, правила Успенского поста, афиша мероприятий ко Дню Крещения Руси, и как приход под Киевом вернулся в УПЦ с покаянием

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"Дела их идут вслед за ними", говорится в Откровениях Иоанна, — напутствует намест­ник Киево-Пе­черской лавры, митрополит Павел. — Влияние, которое имеют на окружающих наша земная жизнь и деятельность, простирается далеко за гробом. В природе ни один звук не пропадает. Он несется в бесконечном пространстве и передает далеко за пределы нашего слуха. Так и доброе слово, сказанное на земле, каждая благая мысль, каждое доброе намерение и начинание, неведомо для нас самих, обретет непредвиденное нами влияние. В этом смысле и дела наши следуют за нами. То, что мы совершаем во Христе и для Него, то, чего Он — источник и цель, семя добра, посеянное нами в юную душу, хорошее побуждение, которому мы поддаемся, — все это с нами не умрет. Почти три тысячи лет прошло с тех пор, как умер псалмопевец Давид, но слово его звучит и доселе. Так и сама скромная жизнь, посвященная Богу, са­мый смиренный труд на ниве Господней оставят след на земле и будут жить, а влияние их — действовать и приносить пользу многим".

Фото: Сегодня

Успенский пост

Это один из четырех многодневных постов. Заканчивается праздником, в честь которого и называется, — Успением Пресвятой Богородицы (28.08). Пост призывает нас подражать Божией Матери (перед своим переселением на небо Она непрестанно пребывала в посте и молитве). Строгий пост длится две недели (даты поста всегда постоянны) — с 14 по 27 августа включительно.

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Также мы публиковали большое интервью с главой УПЦ КП Филаретом. Он рассказал том, что "пошло не так" с томосом и почему УПЦ Киевского патриархата отдельна от ПЦУ.

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