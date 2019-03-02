Праздники и памятные дни марта: духовная весна и начало Великого поста

Важность первой недели Великого поста и легенды Мамврийского дуба. Как правильно реагировать на "церковные пророчества"

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Праздники и памятные дни марта: духовная весна и начало Великого поста Анастасия Белоусова , Людмила Лысак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/452/3be/5c54523beb03b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/452/3be/5c54523beb03b.jpg 2019-03-02T07:00:00+02:00 Воскресная школа Важность первой недели Великого поста и легенды Мамврийского дуба. Как правильно реагировать на «церковные пророчества»

"Мы вступаем в тот период, который называется "весна духовная", — напутствует наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел. — С 11 марта начинается первый день Великого поста, без которого православный человек не может жить. Потому что молитва и пост — это два крыла верующего, его лестница в небо. Это разрушение силы адской, это благословение всех концов вселенной. Ведь когда человек свою плоть смиряет, он перестает творить те дела, за которые ему потом было бы стыдно. Осознав свое невежество в духовном и телесном понимании, он принимается за молитву. Соединяя пост и молитву, он обретает то средство, которое поднимает человека на духовную высоту и дает возможность увидеть все то, что Господь сотворил.

Первая седмица поста — строгая. Вечером четыре дня читается покаянный канон, канон Андрея Критского, в которых открывается смысл бытия человека. Ведь мы здесь не только для того, чтобы кушать и носить одежду. Наша жизнь здесь — это школа благочестия. Господь окружает человека миром видимым и невидимым. Невидимый мир (ангельский) открывается человеку, когда он принимает таинство крещения и очищает свое тело постом и молитвой. Если мы умные творения, то прислушаемся голоса Божия и изменим свою жизнь.

Духовная весна утончает душу, дает очищение телу. Когда человек научится себя хранить в пище и молиться, Господь откроет ему и большее".

"Знак" от Мамврийского дуба: как реагировать на пророчества

В последнее время в храмах можно услышать о "новом пророчестве Мамврийского дуба" (где Аврааму явилась Святая Троица). Суть этого пророчества в том, что Мамврийский дуб, который находится на территории Хевронского подворья в Палестине, засох, что якобы символизирует конец света. Однако от дуба появился отросток, а значит Господь дает нам еще шанс покаяться.

Из первых уст

Как рассказали "Сегодня" монахи Хевронского подворья, действительно есть предание, что 6000-летний свидетель Святой Троицы засохнет перед концом света. Однако засох он еще в 90-х годах ХХ века и держится исключительно благодаря железным подпоркам.

"Пока за ним следили арабы, все было хорошо, — рассказали нам монахи. — Как только за ним стали ухаживать беглые монахи из зарубежной церкви, он стал резко засыхать. Его заключили в бетонное кольцо, а паломники оборвали всю кору. К началу 90-х здесь оставалась только одна зеленая ветка, а в 1997-м она окончательно засохла. Но через несколько месяцев рядом пробились два молодых побега! Думали, что это от корней, но оказалось — от желудей. Старожилы говорят, что один из росточков очень похож на старый дуб (ствол расходился на три ветви — в память о Святой Троице)". "Мамврийский дуб — свидетельство библейской истории, — добавил настоятель подворья, отец Парфений. — Возле него есть икона Троицы — к ней можно подойти, попросить у Святой Троицы помощи. А по поводу пророчеств о конце света и чудесах так скажу: не будет покаяния, ничего не будет".

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Мнение владыки

"Без козней человеческой руки, ведомой дьяволом, ни одно "пророчество" не обходится, хотя то, что Господь дает нам шанс покаяться — звучит очень по-христиански, — комментирует наместник Киево-Печерской лавры, владыка Павел. — Да, Мамврийский дуб имеет историческое значение. Под ним, по библийному писанию, Авраам встретил живоначальную Троицу. Там он и жена его Сарра получили обетование о рождении первенца Исаака. Они теперь называются не иначе, как родоначальники церкви Христовой, ведь от Авраама начинается вся история богословия Ветхого и Нового Заветов. Этот дуб рос на равнине, но когда туда пришли раскольники, обложили его гранитом и бетоном, он полностью засох. А может, просто уже пришло его время. Но люди все время ищут какого-то божества и готовы найти его даже в дубе. Я, как священнослужитель, этим "пророчествам" не придаю значения. Ну, засох дуб, так что — заканчивается наша жизнь? Нет. Но люди любят легенды. Главное кинуть "фейк" журналистам, и они раздуют из этого конец мира. Вспомните, как в 90-х подняли бунт против идентификационных кодов, говорили, что это "печать дьявола" и ссылались на книгу Апокалипсиса в Священном Писании. Но если открыть Апокалипсис, мы узнаем, что "печать дьявола" появится тогда, когда человек будет публично отрекаться от Христа и ему будут ставить на правую руку и на лоб печать. Есть два вида пророчеств: истинные и ложные. Истинные — те, которые есть в Священном Писании и которые Христос открывает через святых людей. Как правило, они повторяются до трех раз, как в случае с Самуилом, апостолами Павлом, Петром. И есть пророчества ложные, которых в Писании и житиях святых нет, но они есть в интернете. Ложные пророки живут человеческой слабостью — желанием узнать наперед, что с ними будет. Как узнает вор, где что лежит? Слежкой, доносами, расследованиями. Так бес и работает. Предсказатели и прорицатели — это те, кто занимается слежкой и доносами для дьявола. Как реагировать, когда в церкви услышишь подобное "пророчество Мамврийского дуба"? Перекрестись и отойди от зла. Потому что наше любопытство нас и погубит".

Хевронский дуб. Держится только на железных подпорках. Фото: А. Яремчук

Напомним, ранее мы разбирались, какова сила предупреждения священника и может ли он проклясть. Подробнее читайте в материале: Христианское поведение: чтобы выжить – будь скор на слышание

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