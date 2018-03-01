Праздники и памятные дни марта: три поминальных субботы и день памяти воскресения Лазаря

"Нет на небе больше ра­­дости, чем время, когда на земле творение Божие приносит покаяние перед своим Творцом, — напутствует наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел. — Когда он осознает свое недостоинство и видит, что без Иисуса Христа, пришедшего ради нас и нашего спасения, никто не может иметь жизни. У людей часто возникает вопрос: "В чем же мне каяться? Я никого не убил, не украл, не делал ничего плохого...". С такими рассуждениями человек легко поддается воздействию греха. Он не осознает, насколько люди грешны по природе своей. Что, увидев свое "сокровище" греховное на Страшном суде, он придет в ужас, страх и трепет. Вот почему Церковь всегда напоминает, что пришло благодатное время для покаяния, когда мы обретаем возможность для нашего спасения. Пост для того и установлен, чтобы через воздержание и молитвы обновиться, усердно исполнять Заповеди Божьи. И путь этот — путь покаяния".

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"Ты постишься? Докажи делами"

"Известно ли вам, дорогой читатель, что пост установлен самим Спасителем еще в раю? — говорит наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел. — Господь разрешил нашим прародителям Адаму и Еве вкушать от всех деревьев, а от древа познания добра и зла они вкушать не могли, так как это было запрещено Богом. Но человек, имея свободную волю, решил нарушить эту заповедь, за что получил предопределенное Богом: быть изгнанным из рая вечного блаженства в мир скитания и печали. Так мы видим, что пост — это воздержание.

Пост сохраняли и исполняли пророки, пост соблюдал и сам Спаситель: Евангелие говорит нам, что после крещения Господь удалился в пустыню, где провел 40 дней в посте и молитве.

Апостолы утвердили Вселенские и Поместные соборы, которые среди прочих установлений указывают на строгость поста. Прежде, если человек нарушал пост, он мог даже быть отлучен от Церкви. Подвиг поста не принадлежит исключительно телу. Он полезен для ума и сердца.

Как должен соблюдать пост христианин в наши дни? На этот вопрос ответил в свое время Иоанн Златоуст. И слова его живы и сегодня: "Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов. Так что кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его.

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Ты постишься? Докажи мне это своими делами… Если увидишь нищего, подай милостыню. Если увидишь врага, примирись. Если увидишь своего друга счастливым, не завидуй. Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела. Пусть постятся руки, пребывая чистыми от хищения и любостяжания. Пусть постятся ноги, перестав ходить на противозаконные зрелища. Пусть постятся глаза, приучаясь не устремляться на благообразные лица и не засматриваться на чужую красоту. Зрение есть пища очей. Если она противозаконна и запрещена, то вредит посту и разрушает спасение души… Пусть постится и слух: а пост слуха в том, чтобы не принимать злословия и клеветы… Пусть и язык постится от сквернословия и ругательства. Что за польза, когда мы воздерживаемся от птиц и рыб, а братьев угрызаем и съедаем?" Эти слова особенно важны теперь, когда нашу жизнь просто захлестывают соблазны для неокрепшей души. Потому пост должен соединяться с молитвой и добрыми делами.

Святые Отцы пост называют духовной весной, дающей украшение земли, а для человека — украшение души. С постом и молитвой человек многое может сделать: Моисей на горе Синай получил Заповеди и узрел Господа, царь Давид победил полки иноплеменных и получил прощение грехов, а Спаситель мира победил врага нашего спасения — дьявола. Для нас пост — это лечебница и лекарственное средство для утомленной грехом души. Если мы научились есть и пить лишнее, лениться, завидовать — так теперь давайте научимся все это убивать в себе постом, молитвой и подвигом по силе своей. Если умели грешить, так умеем же оправдаться и очиститься, чтобы стать сынами и дочерьми Света".