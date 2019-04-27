Праздники и памятные дни в мае: майские празднования и почитание святых

"Чудеса вкраплены в жизнь человеческую и являются неотъемлемой ее частью, — напутствует наместник Киево-Печерской лавры, владыка Павел. — Нужно лишь уметь увидеть их. Большинство людей, требующих чуда, на самом деле не раз сталкивались с ним. Кто-то был исцелен по молитвам ближних, у кого-то жизнь в результате "необъяснимых случайностей" изменилась к лучшему, а кто-то чудесным образом даже избежал гибели. Но если людям маловерующим нужны острые впечатления и сильные образы, то человеку веры достаточно посмотреть вокруг себя, чтобы увидеть Божие присутствие и творимые Им чудеса каждый день".

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"Мне нравятся слова Иоанна Златоуста: "Правда — многогранна, кротка и молчалива. Ложь — громкозвучаща", — продолжает владыка. — Думаю, они применимы к каждому человеку, который бьет себя в грудь и говорит: "Если бы не я, вы все пропали!". Церковь кротко несет свое послушание и благовествует Христа. И вся наша жизнь заключается в этой проповеди".

"Не хочу называть читателей гражданами, а говорю братья и сестры, — напутствует наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел. — И мы действительно братья и сестры, потому что находимся в единой церкви и единой стране. В едином большом доме, который называется Украина, во всей полноте святой Православной Церкви. Да и вообще весь мир для нас — одна большая семья. Ведь не было двух Адамов и двух Ев. Был один Адам и одна Ева, от которых произошел весь род земной. Поэтому мы являемся родными людьми, которые должны научиться понимать друг друга.

В 11-й главе книги Бытия сказано: "На всей земле был один язык и одно наречие". Тогда не было ни стран, ни национальностей, ни множества народов. Был один народ, который возомнил себя чем-­то великим и начал строить башню, сказав: "Построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли". В этой безмерной гордыне они повторили безбожную дерзость ближайшего к Создателю Ангела — Денницы: "Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол свой и буду подобен Всевышнему". Что стало с Денницей? Низвержен в ад, в глубины преисподней.

Поэтому Господь, чтобы не допустить большей беды для человека, разрушил безумное хотение народа и разделил языки. Люди перестали понимать друг друга.

Но по сошествии благодати Святого Духа, когда Господь явил миру третью ипостась Живоначальной Троицы, произошло обратное чудо. Люди разных стран, разных народов, с разным языком опять стали понимать один другого. Вот что самое главное! Если мы являемся носителями Божественной благодати, то должны понимать друг друга, какой бы ни были национальности, сословия и какую бы должность не занимали. Мы должны научиться понимать друг друга, ибо в мире все так устроено, что мы не можем отделить одно от другого, обозначить что-­то важным, а что-­то второстепенным. Если некому будет сеять хлеб, то что мы будем есть? Не будет кому спускаться в шахты или лить металл — что делать автомобилестроителю? И так все в нашей жизни взаимосвязано, все области людской деятельности взаимопроникают друг в друга.

Весь ход земной истории уже доказал: когда человек отходит от Бога и начинает жить по своему хотению, он ни к чему не приходит — и это в лучшем случае! А в худшем — повторяет путь Денницы, оказываясь в аду. Поэтому сегодня я еще раз хотел бы говорить о главном составляющем нашей жизни — духовности человеческой.

Если в нашей жизни нет духовности — если нет между нами понимания, если нет любви друг к другу, то тщетна тогда вера наша. Нам нужно суметь увидеть в каждом человеке Божье творение. Понять, что все мы — дети Божии, а значит родные друг другу. Тогда, и только тогда к нам придут мир и взаимопонимание".